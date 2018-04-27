На Житомирщині за опалювальний сезон борги за газ виросли утричі

За опалювальний період 2017-2018 споживачі природного газу Житомирщини збільшили борги до 340 млн грн.

Опалювальний сезон- 2017 стартував із боргу усіх категорій споживачів у майже 117 млн грн. За шість місяців розрахункова дисципліна катастрофічно впала: борги зросли до відмітки майже 340 мільйонів гривень. Найбільші борги серед побутових споживачів газу Житомирської області. Якщо станом на 1 жовтня 2017 року населення заборгувало



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За опалювальний період 2017-2018 споживачі природного газу Житомирщини збільшили борги до 340 млн грн.

Опалювальний сезон- 2017 стартував із боргу усіх категорій споживачів у майже 117 млн грн. За шість місяців розрахункова дисципліна катастрофічно впала: борги зросли до відмітки майже 340 мільйонів гривень.

Найбільші борги серед побутових споживачів газу Житомирської області. Якщо станом на 1 жовтня 2017 року населення заборгувало «Житомиргаз збуту» близько 114 млн грн., то на початку квітня 2018 року цей борг зріс до 335 млн грн.

«Низький показник розрахунків зумовлений зокрема затримками при відшкодуванні пільг та субсидій із бюджету. Більше половини побутових споживачів області мають пільги або субсидії. Зважаючи на зростання об'ємів споживання природного газу у холодну пору року, зростають і борги за газ, що тягнуть за собою ряд негативних наслідків: це пізні розрахунки з іншими учасниками газового ринку», - зазначив директор «Житомиргаз збуту» В’ячеслав Тарасов.

У разі виникнення труднощів з погашенням заборгованості, для того, щоб не погіршувати ситуацію і не накопичувати боргів, фахівці рекомендують своїм клієнтам скористатися такими варіантами: реструктуризувати борг і оформити субсидію.

Другі у списку боржників – бюджетні організації області. Їх борг станом на 1 квітня 2018 року складає 3,9 млн грн.

У порівнянні із опалювальним періодом 2016-2017 ситуація із розрахунками за спожитий газ значно погіршилась. У квітні 2017 року боргів за газ було втричі менше, ніж зараз.