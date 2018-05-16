На Житомирщині знайшли мертвим одного з начальників компанії Фірташа

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За словами знайомих чоловіка, перед трагедією у нього була сварка з керівництвом підприємства

У місті Іршанськ на Житомирщині зранку у середу, 16 травня, знайшли мертвим начальника виробництва ТОВ «Валки-Ільменіт», який загинув при загадкових обставинах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Житомирської облради Віталій Науменко.

«Знайшли у гаражі в Іршанську мертвим начальника виробництва ТОВ «Валки-Ільменіт» (власник - пан Фірташ) Друзенка Олексія. У цього керівника не могло бути ворогів, він не пив, навіть не палив. Родина нормальна, троє діток», - повідомив Науменко.

За його словами, Друзенко, за словами знайомих, посварився з керівництвом підприємства, і «після цього його добу шукали, бо не вийшов на роботу».

«Що це, зачистка свідків чи випадкова смерть? Чекаємо на офіційний коментар від поліції області», - додав Науменко.

Станом на 12:30 середи, 16 травня, інформації про даний випадок на сайті поліції Житомирської області немає.