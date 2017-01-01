НАБУ обнародувало відео у справі про хабар в міграційній службі

Як пояснюють у НАБУ, у квітні 2017 року було розпочато спецоперацію з проникнення детектива до «організованого злочинного угруповання у складі чинних та колишніх посадовців ДМС»

Національне антикорупційне бюро України опублікувало оперативні записи по справі про хабар в Державній міграційній службі. Відповідні записи розмов агента бюро та першого заступника голови ДМС Діани Пімахової розміщені на сторінці НАБУ у YouTube. «З огляду на суспільний резонанс, наводимо фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів,



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Діана Пімахова

Як пояснюють у НАБУ, у квітні 2017 року було розпочато спецоперацію з проникнення детектива до «організованого злочинного угруповання у складі чинних та колишніх посадовців ДМС»

Національне антикорупційне бюро України опублікувало оперативні записи по справі про хабар в Державній міграційній службі.

Відповідні записи розмов агента бюро та першого заступника голови ДМС Діани Пімахової розміщені на сторінці НАБУ у YouTube.

«З огляду на суспільний резонанс, наводимо фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів, отриманих в рамках проведення негласних слідчих дій. З метою спростування деяких тез посадовця ДМСУ щодо особистого характеру зустрічей, наводимо відео однієї з таких зустрічей, під час якої чиновниця попросила детектива обміняти 50 тис. грн, які вона отримала від третьої особи, і які, з її слів, могли бути контрольованим хабарем. Пояснюючи свої дії, вона зазначила, що обмін їй потрібен для того, щоб виключити можливість ідентифікації купюр», - повідомили у бюро.

Як пояснюють у НАБУ, у квітні 2017 року в межах оперативно-розшукової справи було розпочато спецоперацію з проникнення детектива до «організованого злочинного угруповання у складі чинних та колишніх посадовців Державної міграційної служби». Згідно з оперативними даними, ці особи діючи у змові вимагали та отримували грошові кошти за надання іноземцям громадянства України, посвідок на тимчасове проживання на території України, а також за винагороду пришвидшували виготовлення біометричних паспортів для громадян України.

Умови розслідування вимагали підвищеної законспірованості. Тому, відповідно до ст. 8 закону «Про оперативно-розшукову діяльність» та ст. 272 Кримінального процесуального кодексу України, детективу було доручено виконання спецзавдання під прикриттям.

З цією метою була використана легенда, за якою детектив НАБУ діяв в інтересах іноземної компанії, зацікавленої в офіційному працевлаштуванні в Україні своїх працівників – громадян інших держав. Представник НАБУ встановив безпосередній контакт із першою заступницею голови ДМСУ, яка, за оперативною інформацією, була одним з керівників злочинної організації.

27 серпня у детектива НАБУ відбулася неформальна зустріч із чиновницею, під час якої детектив (за легендою представник іноземної компанії) звернувся за порадою з приводу отримання іноземцем паспорта України. Посадовець ДМСУ сама запропонувала скористатися, за її словами, «єдиною законною схемою», що б дозволила реалізувати намір.

А саме: «зробити» іноземцю родичів в Україні шляхом фальсифікації тестів ДНК та отримання відповідного рішення суду — у сукупності цей набір даних є підставою для надання громадянства. Однак цей варіант, за словами чиновниці, буде «дорогим».

«Тридцять — це мінімум», — повідомила вона й водночас запевнила: «все зробимо, повір». Чиновниця власноруч того дня передала список документів, потрібних для реалізації наміру. Під час зустрічі 7 вересня вона ще раз підтвердила озвучену суму й уточнила, що йдеться про $30 тисяч, стверджують у НАБУ.

Коли на початку жовтня детектив НАБУ приніс пакет документів, про які йшлося раніше, чиновниця вже, ймовірно, будучи обізнаною про особу детектива під прикриттям та його належність до бюро, відмовилася їх прийняти.

У відповідь на реакцію чиновниці детектив НАБУ під прикриттям в подальшому підтримував виключно неформальне спілкування з метою підтримання легенди.

Як заявили у НАБУ, до того моменту була встановлена схема розгалуженої злочинної діяльності щодо надання послуг міграційного характеру за участі інших посадовців ДМСУ, територіальних підрозділів та фізичних осіб-посередників.

Перший заступник голови ДМСУ у зазначеній організації відігравала одну з ключових ролей. У зв’язку з цим відмова детектива під прикриттям від подальших контактів із нею підтвердило б її підозри щодо розробки її правоохоронним органом та створила б перешкоди в подальшому документуванні діяльності всієї злочинної організації, - йдеться у повідомленні НАБУ.

23 листопада з ініціативи першого заступника голови ДМСУ відбулася зустріч за вечерею, під час якої вона поцікавилася, чи вдалося владнати справу іноземця, в отриманні громадянства якому вона колись обіцяла сприяння, а потім — відмовилася. Детектив відповів їй, що не володіє інформацією щодо того іноземця, але є інший, якому потрібно отримати посвідку про тимчасове проживання на території України.

24 листопада чиновниця запропонувала принести їй документи. Після передачі документів 27 листопада вона сама зателефонувала детективу під прикриттям і повідомила: питання вирішити легше, ніж із громадянством, однак сума буде така сама, яку обговорювали раніше, тобто $30 тис. У разі згоди вона запропонувала передати їй половину від цієї суми 29 листопада.

29 листопада під час передачі цієї суми детектив, який працював під прикриттям, був затриманий працівниками СБУ та прокурорами ГПУ.

Документування відбувалося під наглядом прокурорів САП в межах оперативно-розшукової справи на підставі ухвали слідчого судді та згідно закону «Про оперативно-розшукову діяльність».

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