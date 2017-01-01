Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу

Як заступниця голови Державної міграційної служби Діана Пімахова «здала» цілу групу антикорупціонерів

Конфлікт меж Генпрокуратурою і Національним антикорупційним бюро, який розпочався ледь не з моменту створення НАБУ, вийшов на новий виток. Тепер – у гру «підключились» Служба безпеки та Державна міграційна службу. Вчора ДМС повідомила, що під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови служби Діні Пімаховій, був

Як заступниця голови Державної міграційної служби Діана Пімахова «здала» цілу групу антикорупціонерів

Конфлікт меж Генпрокуратурою і Національним антикорупційним бюро, який розпочався ледь не з моменту створення НАБУ, вийшов на новий виток. Тепер – у гру «підключились» Служба безпеки та Державна міграційна службу. Вчора ДМС повідомила, що під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови служби Діні Пімаховій, був затриманий агент Антикорупційного бюро. За даними ДМС, впродовж декількох місяців агент НАБУ «неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В‘єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності». Під час спроби передати першу частину хабаря у розмірі $15 тисяч, агент НАБУ був затриманий співробітниками СБУ.

Версія ж НАБУ зовсім інша. За даними Бюро, з вечора 29 листопада семеро його співробітників, перестали виходити на зв'язок. Вони виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі Пімахової. «Їхнє місцезнаходження невідоме», - зазначили у прес-службі відомства.

Того ж дня – 29 листопада - співробітники ГПУ та СБУ прийшли з обшуками до НАБУ. За неофіційною інформацією, ці дві події пов’язані між собою.

Аби «розрулити» ситуацію, сьогодні вранці керівники НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Ситник та Назар Холодницький зустрілися з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Що ж відбулось насправді і до чого таки домовилися конкуруючі силовики?

Як Пімахова «подружилась» з детективом





Діана Пімахова

Заступниця голови Державної міграційної служби Діана Пімахова стверджує, що агент НАБУ втерся до неї в довіру і пропонував їй хабар. Чиновниця подала заяву в СБУ. Щоправда, коли саме вона це зробила, Пімахова не уточнила, посилаючись на таємницю слідства. За її словами, з агентом НАБУ вона познайомилась під час продажу свого авто, якою займався її знайомий із Запоріжжя.

«До моїх близьких родичів, які мешкають в Запоріжжі, зателефонували з Києва якісь люди, представившись юристами, з приводу придбання майна, оголошення про продаж якого було розміщено в ЗМІ. Через кілька днів вони приїхали в Запоріжжя. На зустріч прийшов чоловік, представився водієм, який працює в компанії, і сказав, що його влаштовують умови покупки, але він не може ухвалити таке рішення без керівника, який зараз перебуває на зустрічі з губернатором», - розповіла вона.

Пімахова зазначила, що згодом зустрілася з так званим «керівником», який представився представником арабського інвестиційного фонду «Мубадалла». Він начебто приїхав відкрити в Україні представництво і сказав, що водій неправильно зрозумів мету використання цього майна - мікроавтобуса, і вони хочуть не купити його, а орендувати. «Скориставшись товариськими відносинами, він через кілька місяців почав пропонувати «вирішення питань» у сприянні незаконної легалізації іноземців в Україні. Я відмовила йому. Пізніше він знову запропонував це, пообіцявши гроші. Я знову відмовила, після чого він сказав, що «звернеться до інших людей», - виклала свою історію чиновниця.

Пімахова також заперечує існування «злочинного угрупування» у ДМС. «Про яке угрупування може йти мова? Це неможливо… Я проводила з ним зустрічі. Я це підтверджую. Щоб викрити хабарника, мені необхідно було вживати відповідних заходів при спілкуванні з ним, які відбувались під контролем СБУ та ГПУ з використанням спецзасобів», - говорить героїня скандалу.

Версія Ситника з Холодницьким

В НАБУ кажуть, що їхнім детективами навмисно завадили викрити хабарників, та що на них продовжують здійснювати тиск. Одразу після появи інформації про затримання детективів Бюро заявило, що ГПУ та СБУ «незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі».

Насправді ж, на переконання НАБУ, відбулася спланована диверсія щодо працівників Бюро та САП, реалізована СБУ та санкціонована Генеральним прокурором. «Її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (а саме здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро», - заявляють у НАБУ.

НАБУ і САП неодноразово попереджали про ризики для оперативної роботи у зв'язку з відсутністю у Бюро права на автономне прослуховування. «З усією відповідальністю заявляємо, що детективи Національного бюро ніколи не провокували жодного з посадовців ДМ до отримання хабара, враховуючи прокурорський нагляд особисто керівництвом САП», - переконують у НАБУ.

Власне, після зустрічі з Генпрокурором Юрієм Луценком, Ситник виступив з менш категоричними заявами: мовляв, «працівники СБУ і ГПУ, можливо, не знали всієї повноти картини щодо всіх осіб», а сам Луценко «не був повністю обізнаний з ситуацією», маючи інформацію лише із заяви Пімахової. Він також додав, що ніхто з працівників Бюро після інциденту з першим заступником глави ДМС затриманий не буде. Водночас, за словами Ситника, інцидент матиме негативні наслідки на розслідування НАБУ: воно припинене. «Всіх фігурантів, яких ми вели, ми задокументувати не зможемо. А в той же час ми дамо оцінку всім доказам, які були зібрані», – додав Ситник.

Керівник САП Назар Холодницький зі свого боку сподівається на подальшу співпрацю із ГПУта СБУ. «Всі структури, які задіяні в цій ситуації, налаштовані на об'єктивне розслідування. Ми обіцяємо повне сприяння у їхньому розслідуванні і очікуємо на таку саму відповідь з ГПУ. Нам важливо встановити істину», - зазначив він.

Грізний Луценко

Можна припустити, що певне пом’якшення риторики Ситника відбулось через низку зауважень щодо законності дій Бюро, які він отримав від Луценка. Після зустрічі з керівниками НАБУ і САП Генпрокурор провів прес-конференцію, на якій перерахував «проколи» відомства Ситника у «справі Пімахової». Так, на думку Луценка, працівники державних правоохоронних органів «не мають права пропонувати державному чиновнику прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве».

Генпрокурор розказав про дії «набушників» у трьох епізодах. «Вони принесли пакет документів на першого громадянина Ірану, попросивши чиновницю, а власне першого заступника голови ДМС, виготовити паспорт громадянина цій людині. У відповідь чиновниця сказала, що така схема існує і вона коштує таку-то суму коштів. Тим не менше, з моєї точки зору, це вже дає підстави говорити про корупцію у ДМС, але подальші дії в цьому епізоді не знайшли будь-якого розв’язку».

У другому епізоді працівники НАБУ запропонували легалізувати документи в’єтнамського громадянина: «В ході цього чиновниця, як я розумію, не називала суму, але, тим не менше, отримала неправомірну вигоду, незначну. Після цього її теж не затримали, ця ситуація не мала жодного розголосу».

Щодо третього епізоду генпрокурор зазначив: «В третьому епізоді працівники НАБУ знову ж таки запропонували цьому працівнику ДМС легалізувати ще одного іранського громадянина і при цьому не отримали від неї ніяких сигналів, але вчора вийшли і намагалися дати їй $15 тиc., при цьому були затримані».

Луценко ж запевнив, що жоден детектив не затриманий, хіба що агент, якого СБУ «спіймала на гарячому» дає свідчення: «всю ніч давав і зараз продовжує».

Генпрокурор також не проґавив можливості насварити відомство Ситника: «НАБУ не має потужного контролю за своєю діяльністю – досі нема аудиту, а на зауваження САПу вони реагують заявами про їхню (цих зауважень, - «Главком») незаконність». Луценко назвав подібні прояви «хворобою росту». «Я знаю, коли НАБУ порушувало закон при зніманні інформації з мобільних терміналів майже сотні осіб – без належного дозволу суду».

Наостанок Генеральний прокурор традиційно пообіцяв забезпечити «конструктивну співпрацю всіх правоохоронних органів» заради боротьби з корупцією, що донині йому не дуже вдавалося.

Реакція соцмереж

Затримання детективів НАБУ викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах. Думки традиційно розділились: одні заступилась за відомство Ситника, інші стали на бік ГПУ та СБУ.

До групи «набушники» ваші – не янголи» поспішили долучитися нардепи, яких Антикорупційне бюро підозрює у хабарництві. Так, нардеп-втікач Олександр Онищенко, який ніколи не лінється насварити НАБУ, так прокоментував ці події: «Псевдоборотьбу з корупцією товариша, який намагається все фальсифікувати, давно потрібно було припинити. Дивно інше, чому їм не дали по руках раніше?».

Позбавлений недоторканності нардеп від Блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат, який, очевидно, досі ображений на легендарного агента НАБУ Катерину, також не утримався від коментаря: «Вважаю що тепер не буде сумнівів, що НАБУ замість розкриття справжньої корупційної діяльності, створює злочини та займається самопіаром....Маю сподівання, що з агентами Катеринами буде покінчено, 370 стаття ККУ («провокація хабара», - «Главком») буде працювати!»

До слова, за даними журналіста Юрія Бутусова, агент Катерина увійшла до числа затриманих семи детективів.

Досить саркастично прокоментувала історію із затриманням «набушників» екс-регіоналка, юрист Олена Лукаш: «…Це виглядає незабутньо! Як бійка на весіллі. Ніхто не хотів, але все беруть участь. *** жаба гадюку. Гадюка плакала, а жаба квакала», - не стала стримувати себе у виразах колишня міністр.

До табору критиків НАБУ приєднався і нардеп Сергій Власенко («Батьківщина»). «Якщо керівник спеціалізованого антикорупційного органу не розуміє, що таке провокація хабара... Що б в нормальній державі зробили б з таким керівником?», - ставить риторичні питання він.

А от що написав у себе на сторінці у Facebook адвокат Ростислав Кравець: «#Шмитьковцы (Шмітько – прізвище одного зі слідчих НАБУ – «Главком») для виправдання своїх захмарних зарплат і відсутності результатів вирішили дати хабар, але виявилося, не тому, і їх самих взяли на провокації хабара. Тепер справа з суддями, які давали хабар Холодницькому, проявляється зовсім в іншому світлі». Юрист також вказав на непрофесійність «НАБУїнів, які втратили будь-яку повагу до громадян» та нагадав про випадок смерті людини під час обшукуспівробітниками цього відомства.

Журналіст Станіслав Речинський наголошує, що «керують у НАБУ старі кадри з УБОЗу», які працюють, порушуючи закон. «У нас законом заборонена провокація хабара. Просто заборонена. Її, з деякими обмовками, щоб жваві опера просто гроші в машину не підкидали, - варто дозволити. Але поки - вона заборонена. Але Ситнику дико потрібен результат. І начальник набуїнівської розвідки Індиченко просто бере під козирок і тупо займається провокацією хабара. Чим він все життя і займався в УБОЗі», - зауважує Речинський.

У свої чергу за «набушників» очікувано вступилися відомі антикорупціонери та єврооптимісти: Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Єгор Соболєв, Ігор Луценко та інші. Лещенко у себе на сторінці у Facebook піддав сумніву порядність Діани Пімахової, а затримання детективів назвав «новим актом у справжній драмі». «Суспільство, яке вийшло на протести чотири роки тому і змістило тотально корумпованого президента і його оточення, отримало нарешті незалежні інститути викорінення топ-корупції. Але не отримало підтримки з боку нового президента і підконтрольних йому СБУ та Генпрокуратури. Замість цього - спроба знищити будь-яку ціну», - зазначив він.

Нардеп від «Батьківщини» Ігор Луценко вважає, що «ці всі маневри є лише тертями між різними групами впливу в нашій країні, і не мають нічого спільного зі справжньою боротьбою з корупцією». На його думку, директор НАБУ не понесе покарання за наказ своїм підлеглим щодо провокації хабаря. «Чи посадять Ситника? Ні, не посадять. По-перше, процесуально довести його особисту причетність до спроби підкупу агентом НАБУ дуже важко. Ситник формально не керує кримінальними провадженнями й нічого не підписує. Скрізь - підписи детектива та прокурора. Санкціонував це беззаконня й погоджував клопотання в суд на проведення НСРД (негласні слідчо-розшукові дії, - «Главком»)... ну точно не Ситник», - зазначив нардеп.

Нардепи Єгор Соболєв і Семен Семенченко приплести до затримання детективів НАБУ історію з викраденням активістів протесту під Радою. «Не здивуюся якщо сім зниклих співробітників НАБУ виявляться в Маріупольському суді Донецької області. ГПУ, СБУ, АП і управління держохорони остаточно перетворилися в банду кримінальників. Найсмішніше що закликати цю банду до Закону і гнати стусанами до української в'язниці справа кількох годин», - написав Семенченко.

Не обійшлося і без гумору. Екс-заступник генерального прокурора, юрист Віталій Касько розмістив такий пост у себе на сторінці у Facebook:

«Картинка актуальності не втрачає... Правда любов все менш лагідна )))»,- зазначив він.

Коментатори підтримали жарт Каська:

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Наталія Сокирчук, «Главком»