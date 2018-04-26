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    НАБУ оголосило в розшук екс-голову зернової корпорації

    Серед структур-учасників корупційної схеми, через яку ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» зазнала збитків на суму понад 60 млн дол., є компанії, контрольовані російським бізнесом
    Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього голову Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука та бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, підозрюваних у завданні збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» (ДПЗКУ), передає прес-служба НАБУ. У НАБУ повідомили,
    • 26 Квiтня, 15:51
    • Розсилка
    Петро Вовчук був звільнений у 2014 році
    Петро Вовчук був звільнений у 2014 році

    Серед структур-учасників корупційної схеми, через яку ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» зазнала збитків на суму понад 60 млн дол., є компанії, контрольовані російським бізнесом

    Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього голову Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука та бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, підозрюваних у завданні збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» (ДПЗКУ), передає прес-служба НАБУ.

    У НАБУ повідомили, що розшукують Вовчука Петра Володимировича, який є громадянином України, уродженцем Львова. Зареєстрований у Києві.

    Також Бюро шукає Олексія Федоричева — уродженця Красногорська Російської Федерації, який є громадянином Угорщини і проживає у Монако.

    Нагадаємо, 15 грудня 2014 року Міністерство аграрної політики та продовольства звільнило голову правління ДПЗКУ Петра Вовчука.

    ЗМІ повідомляли, що серед структур-учасників корупційної схеми, через яку ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» зазнала збитків на суму понад 60 млн дол., є компанії, контрольовані російським бізнесом. 

    За даними НАБУ, у 2014 році після призначення на керівні посади до ДПЗКУ службові особи організували групу з метою особистого збагачення. Зокрема, ними була розроблена схема, за якою зерно, що належало ДПЗКУ, продавалось за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередників, підконтрольних службовим особам ДПЗКУ та згаданому зернотрейдеру.

    Міжнародний зернотрейдер продавав його за ринковими цінами, а різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередників, підконтрольних підозрюваним.

    Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію. В кінцевому підсумку ПАТ «ДПЗКУ» не отримала більшу частину коштів за продане зерно. Внаслідок чого ДП зазнало збитків на суму понад 60 млн дол.

     

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