НАБУ перевірить маже 60 банківських рахунків керівника Запорізької області та його родини



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Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль

У своїй декларації за 2017 рік Костянтин Бриль вказав 18 євро, 1343 долари та близько 86 тисяч гривень у банках, а також 3,9 млн гривень і 150 тисяч доларів готівки

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до інформації про рух коштів по 60 банківським рахункам голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, його батька, дружини і двох доньок - повідомляє проект «Декларації» (Bihus.Info).

Про це стало відомо з ухвал Солом’янського районного суду міста Києва, опублікованих у відкритому реєстрі судових рішень. Детективи НАБУ в рамках розслідування кримінальної справи за підозрою голови Запорізької ОДА у недостовірному декларуванні отримали доступ до інформації по 9 рахункам Костянтина Бриля, 41 рахунку його дружини і 3 рахункам його неповнолітніх доньок Крістіни та Майї, відкритих у банках «Південний», «Земельний капітал», «Першому інвестиційному банку» та «Приватбанку».

Загалом на ім’я Костянтина Бриля відкрито 24 гривневі та валютні рахунки у 6 банківських установах, а на ім’я дружини Майї Бриль - 49 рахунків у 9 банках.

Також у ході розслідування було встановлено, що 2 липня 2015 року очільник Запорізької області отримав від свого 71-річного батька Івана Бриля довіреність представляти його інтереси в установах банків, відкривати від його імені рахунки і проводити будь-які грошові операції. Тому суд теж задовольнив клопотання детективів про доступ до інформації про рух коштів по 4 рахункам Івана Бриля у «Першому інвестиційному банку» та 3 у «Приватбанку».

У своїй декларації за 2017 рік Костянтин Бриль вказав 18 євро, 1343 долари та близько 86 тисяч гривень у банках, а також 3,9 млн гривень і 150 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, раніше журналісти уже повідомляли, що, за підозрою слідчих НАБУ, Бриль не задекларував право користування 5 люксовими автівками Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover.

Окрім цього, ЗМІ розповідали про мажорний спосіб життя і численні закордонні подорожі доньок запорізького губернатора. Подальше розслідування антикорупційного бюро показало, що у 2016 році послуги однієї лише авіакомпанії коштували Брилю близько 42 тисяч доларів. Ще у 30 тисяч йому обійшлося навчання дітей у елітній «Новопечерській школі», при цьому офіційний річний дохід голови ОДА складав лише 10.