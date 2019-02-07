НАБУ повідомило про підозру екс-директору «Укртелефільму»



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Віктор Підлісний, екс-директор ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм»

За даними слідства, колишній посадовець разом зі спільниками незаконно відчужив 67 об’єктів нерухомості

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та прокуратури міста Києва, за оперативного супроводження представників ГУ КЗЕ Служби безпеки України повідомили колишньому генеральному директору ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів, в результаті чого держпідприємству завдано понад 68,72 млн грн збитків. Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Як повідомляє «Детектор медіа», що мова йде про екс-гендиректора «Укртелефільма» Віктора Підлісного.

За словами діючого гендиректора Студії Тараса Аврахова, Господарський суд м. Києва 7 листопада 2018 року розглянув і задовольнив повністю позов «Укртелефільма» проти ТОВ «Лодокс», визнавши договір куплі-продажу майнових прав нікчемним. «Лодокс» 1- грудня 2018 року подало апеляцію, Студія «Укртелефільм» надіслала в Господарський суд відклик, в якому просила відмовити у задоволенні апеляційної скарги ТОВ «Лодокс» в повному обсязі.

Також про підозру повідомлено ще двом його співучасникам: організатору схеми — у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 КК України, директору комерційного товариства (ТОВ) — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 КК України.

За версією слідства, колишній керівник «Укртелефільму» у змові з приватними особами відчужив на користь ТОВ майнові права на 67 об’єктів нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), яке розташоване у місті Києві. Внаслідок цих дій, які вчинено з численними порушеннями процедури відчуження державного майна, зокрема, без погодження з органом управління — Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, державі в особі ДП завдано збитків на суму 68,72 млн грн.

У листопаді 2018 року Господарський суд м. Києва визнав договір купівлі-продажу зазначених майнових прав із усіма додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, недійсним із моменту укладання.

Підозрювані затримані в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо обрання останнім запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із лютого 2018 року. (Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.)

За словами Тараса Аврахова, окрім судового процесу з «Лодоксом», Студія подала апеляцію на рішення суду щодо інвестиційної угоди, яка також була підписана Віктором Підлісним. «Програно два суди щодо заборгованості перед колишніми працівниками, подали 2 апеляції, і ще ціла низка процесів з колишнім адвокатом Студії», - сказав він.

Нагадаємо, наразі триває процес перетворення ДП «Студія «Укртелефільм» в ПАТ з подальшим приєднанням до ПАТ «НСТУ». Як повідомив голова комісії з перетворення Тарас Аврахов, вже проведено інвентаризацію майна за фактом. Держкомтелерадіо затвердив результати інвентаризації, а також дав доручення, що «Укртелефільм» на проведення оцінки майна. Провели в ProZorro конкурс і підписали угоду з оцінщиком, і 6 лютого підписали договір з аудитором.

Зазначимо, що в жовтні 2018 року офіс «Укртелефільму» у Києві було виставлено на продаж за 9 млн грн.

У серпні 2017 року Кабмін перетворив «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство