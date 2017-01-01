НАБУ відкрило справу про дарування Аваковим нагородної зброї

Аваков протягом 2014-2016 років вручив 1322 одиниці нагородної зброї, з них 112 – нардепам

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило і передало Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) кримінальне провадження про безпідставну видачу чиновниками МВС цивільним особам нагородної зброї. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит «Українських Новин». Повідомляється, що антикорупційне бюро відкрило і передало САП



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Аваков протягом 2014-2016 років вручив 1322 одиниці нагородної зброї, з них 112 – нардепам

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило і передало Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) кримінальне провадження про безпідставну видачу чиновниками МВС цивільним особам нагородної зброї.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит «Українських Новин».

Повідомляється, що антикорупційне бюро відкрило і передало САП кримінальне провадження про безпідставну видачу чиновниками Міністерства внутрішніх справ цивільним особам нагородної зброї.

«6 липня поточного року детективи Головного підрозділу детективів НАБУ на підставі рішення Солом’янського районного суду Києва внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про початок розслідування кримінального провадження», – сказано у відповіді.

Відзначається, що провадження розпочато за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою).

Зазначається, що за даними НАБУ, САП визначила підслідність даного кримінального провадження за іншим правоохоронним органом, куди і були передані матеріали розслідування, але в який саме орган, не вказується.

Також у відповіді на запит підкреслюється, що з 2 березня поточного року детективи бюро розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення посадовою особою МВС заволодіння на користь третіх осіб вогнепальною зброєю шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Раніше повідомлялося, що глава МВС Арсен Аваков повідомив, що протягом 2014-2016 років вручив 1322 одиниці нагородної зброї, з них 112 – нардепам.