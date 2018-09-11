  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ зацікавилося заступником прокурорської комісії з апартаментами в Маямі

    • Розсилка
    НАБУ зацікавилося заступником прокурорської комісії з апартаментами в Маямі

    Нерухомість вартістю в сотні тисяч доларів оформлена на племінницю Шемчука

    Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу щодо заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктора Шемчука через незадекларовану елітну нерухомість у Маямі (США).

    Про це повідомляє Центр протидії корупції.

    Зазначається, що журналісти програми «Схеми» знайшли нерухомість родини Шемчука вартістю в сотні тисяч доларів, оформлену на його племінницю, але довірену йому особисто, – в Америці, у штаті Флорида поблизу Маямі.

    Зокрема, 2010 року у містечку Авентура в житловому комплексі у Mystic Pointe  на той час 21-річна українська студентка Аліна Люба, племінниця Шемчука, придбала квартиру на 128 квадратних метрів з панорамним виглядом на океан.Ціна його склала — 325 тисяч доларів.

    Станом на 2010 рік Люба була студенткою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і не мала доходів для придбання цих апартаментів.

    Разом з тим, дівчина видала доручення на розпорядження всім своїм майном як в Україні, так і за кордоном самому Шемчуку.

    Спершу довіреність діяла до 2015 року, потім була знову поновлена ще на 5 років – до 2022.

    Ці дані журналісти отримали від джерел, але вони містяться в офіційному, хоча й закритому, реєстрі Міністерства юстиції України.

    «Шемчук і його родина очевидно користуються цими апартаментами, але він швидше за все свідомо приховав його та не вніс у декларацію. Це є порушенням закону, за що передбачена кримінальна відповідальність», - заявив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

    Окрім того, як з’ясували журналісти, у 2011 році за часів екс-президента Віктора Януковича на той час народний депутат Шемчук придбав нерухомість у тому ж місті в житловому комплексі Alaqua Condominium за 219 тисяч доларів. 

    Уже за два роки Шемчук продав цю нерухомість, але офіційно задокументована сума угоди явно занижена — усього 2 тисячі доларів. Це в сто разів менше, ніж вартість квартири при купівлі.

    Читайте також
    США депутати нерухомість НАБУ корупція в Україні прокурор декларація чиновник корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ