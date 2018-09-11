НАБУ зацікавилося заступником прокурорської комісії з апартаментами в Маямі



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Нерухомість вартістю в сотні тисяч доларів оформлена на племінницю Шемчука

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу щодо заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктора Шемчука через незадекларовану елітну нерухомість у Маямі (США).

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що журналісти програми «Схеми» знайшли нерухомість родини Шемчука вартістю в сотні тисяч доларів, оформлену на його племінницю, але довірену йому особисто, – в Америці, у штаті Флорида поблизу Маямі.

Зокрема, 2010 року у містечку Авентура в житловому комплексі у Mystic Pointe на той час 21-річна українська студентка Аліна Люба, племінниця Шемчука, придбала квартиру на 128 квадратних метрів з панорамним виглядом на океан.Ціна його склала — 325 тисяч доларів.

Станом на 2010 рік Люба була студенткою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і не мала доходів для придбання цих апартаментів.

Разом з тим, дівчина видала доручення на розпорядження всім своїм майном як в Україні, так і за кордоном самому Шемчуку.

Спершу довіреність діяла до 2015 року, потім була знову поновлена ще на 5 років – до 2022.

Ці дані журналісти отримали від джерел, але вони містяться в офіційному, хоча й закритому, реєстрі Міністерства юстиції України.

«Шемчук і його родина очевидно користуються цими апартаментами, але він швидше за все свідомо приховав його та не вніс у декларацію. Це є порушенням закону, за що передбачена кримінальна відповідальність», - заявив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

Окрім того, як з’ясували журналісти, у 2011 році за часів екс-президента Віктора Януковича на той час народний депутат Шемчук придбав нерухомість у тому ж місті в житловому комплексі Alaqua Condominium за 219 тисяч доларів.

Уже за два роки Шемчук продав цю нерухомість, але офіційно задокументована сума угоди явно занижена — усього 2 тисячі доларів. Це в сто разів менше, ніж вартість квартири при купівлі.