  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ засекретило інформацію про охорону Ситника

    документ
    • Розсилка
    Директор НАБУ Артем Ситник - НАБУ засекретило інформацію про охорону Ситника
    Директор НАБУ Артем Ситник

    Дані про заходи безпеки директора є інформацією з обмеженим доступом

    Національне антикорупційне бюро засекретило інформацію щодо охоронних заходів директора бюро Артема Ситника.

    Про це «Українсьим новинам» повідомили у НАБУ.

    У відповіді на запит зазначається, що охорону директора НАБУ здійснює Управління спеціальних операцій бюро.

    Дані про заходи безпеки директора є інформацією з обмеженим доступом.

    За даними НАБУ, розголошення інформації про те, яким чином здійснюється охорона Ситника і скільки в нього охоронців, може призвести до реальних погроз його життю і здоров'ю та негативно вплинути на його діяльність.

    295b
    Документ клікабельний

    135b7

    Читайте також статтю: «Если даже насосала». Ситника звинувачують о розголошенні «держтаємниці» - телефонних розмов жінки прокурора 
    Читайте також
    НАБУ Артем Ситник тілоохоронець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ