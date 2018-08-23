НАБУ засекретило інформацію про охорону Ситника

НАБУ засекретило інформацію про охорону Ситникадокумент
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Директор НАБУ Артем Ситник
Дані про заходи безпеки директора є інформацією з обмеженим доступом
Національне антикорупційне бюро засекретило інформацію щодо охоронних заходів директора бюро Артема Ситника.
Про це «Українсьим новинам» повідомили у НАБУ.
У відповіді на запит зазначається, що охорону директора НАБУ здійснює Управління спеціальних операцій бюро.
Дані про заходи безпеки директора є інформацією з обмеженим доступом.
За даними НАБУ, розголошення інформації про те, яким чином здійснюється охорона Ситника і скільки в нього охоронців, може призвести до реальних погроз його життю і здоров'ю та негативно вплинути на його діяльність.
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