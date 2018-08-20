«Если даже насосала». Ситника звинувачують о розголошенні «держтаємниці» - телефонних розмов жінки прокурора



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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник

Директор НАБУ розголосив відомості про обставини особистого життя жінки, яка стверджує, що давно не живе з прокурором Куликом

Новостворені антикорупційні органи України – Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура – мали тандемом продемонструвати суспільству нещадний бій хабарництву у вищих ешелонах влади. Натомість обидва органи погрузли у взаємних скандалах, пов’язаних із витоком інформації досудового розслідування на широкий загал.

Ще не до кінця стихала історія про акваріумну прослушку та винесену через неї догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Його звинувачували у перевищенні повноважень (спілкувався з потенційними свідками та суб’єктами щодо яких мали проходити слідчі дії; давав рекомендації у свідченнях; закрив справу проти екс-керівниці НАЗК Наталі Корчак, а також виходив за межі етичних норм у розмовах з підлеглими). Тим часом у Генпрокуратурі вирішили не зупинятися і вдарити по антикорупційному тандему з іншої сторони. Там згадали справу, де ключовим фігурантом є директором Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Головне слідче управління Генеральної прокуратури України відкрило її 16 листопада 2017 року.

Ситника перевіряють на можливе розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, проведення службовими особами НАБУ та САП розшукових та негласних слідчих дій стосовно колишньої цивільної дружини екс-військового прокурора сил антитерористичної операції Кулика Ірини Німець (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 387 КК України). Тоді заяву на директора НАБУ оформили депутат від «Народного фронту» Олена Масоріна та сама Німець.

Ірина Німець. Фото з відкритих джерел



Заявники звинуватили директора НАБУ у тому, що влітку 2017 року під час закритої зустрічі з деякими представниками ЗМІ він розповів обставини досудового розслідування справ Мартиненка, Онищенка, Кулика та вилучених «$1,5 млрд. Януковича». Що стосується Німець, то Ситник розголосив відомості про обставини її особистого життя, що не були розсекречені у встановленому законом порядку, а тому мали статус державної таємниці. Мова йде про телефонні розмови екс-цивільної дружини прокурора Кулика, котра у досить вульгарній формі висловлювась стосовно претензій правоохоронців.

Пізніше запис розмови директора НАБУ був «злитий» у відкритий доступ в Інтернеті.

Розшифровка записів розмов колишньої цивільної дружини екс-військового прокурора сил антитерористичної операції Кулика Ірини Німець. Джерело: «Обозреватель»

Як стало відомо «Главкому», 13 серпня Печерський районний суд Києва надав тимчасовий доступ слідчому Генеральної прокуратури до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з можливістю їхнього вилучення. ГПУ цікавлять матеріали кримінального №52015000000000017, яке було відкрито проти колишнього військового прокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика, обвинуваченого у незаконному збагаченні. Мова йде про доступ до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо Ірини Німець, а саме - прослуховування її телефонних розмов.

Як відомо, скандал із самою Іриною Німець розгорівся у січні 2016 року після розслідування журналістів програми «Наші Гроші», які виявили у співмешканки тодішнього військового прокурора Костянтина Кулика придбане авто при доході за рік у 1687 грн. Того ж року позашляховик придбала і матір прокурора. Обидві машини коштували більше мільйона гривень.

Ірина Німець у відповідь на це розповіла, що Toyota Land Cruiser 200 вартістю 1,21 млн грн належить їй і прокурор до цього майна не має жодного стосунку.

Крім того, жінка стверджує, що давно не живе з Костянтином Куликом.

В е-декларації за 2017 рік Костянтин Кулик вказав, що має зобов’язання за договором іпотеки перед Іриною Німець на суму 1 млн грн. Воно було оформлено ще у серпні 2014 року.

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