НАБУ затримало на великому хабарі директора Інституту агроекології і природокористування

За попередніми даними, Ореста Фурдичко затримали під час передачі першого траншу у $300 тисяч

Детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабара директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка. Детективи НАБУ затримали Ореста Фурдичка 30 грудня у Києві. Вони також провели обшуки у його робочому кабінеті та вдома. Про це Zaxid.net стало відомо зі слів джерела в одному



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Затриманий Орест Фурдичко

За попередніми даними, Ореста Фурдичко затримали під час передачі першого траншу у $300 тисяч

Детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабара директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка.

Детективи НАБУ затримали Ореста Фурдичка 30 грудня у Києві. Вони також провели обшуки у його робочому кабінеті та вдома.

Про це Zaxid.net стало відомо зі слів джерела в одному із правоохоронних відомств України. НАБУ наразі не коментує цієї інформації.

За попередніми даними, Орест Фурдичко затриманий за підозрою у вимаганні хабара. Його затримали у суботу в його службовому кабінеті в Інституті агроекології і природокористування НААН у Києві. Разом з обшуками кабінету детективи НАБУ провели обшуки і у нього вдома.

За інформацією блогера, екс-начальника командно-штабної машини у батальйоні «Донбас» Євгена Шевченко, Фурдичко затримали під час передачі першого траншу у $300 тисяч.

«Сьогодні НАБУ справно виконало завдання від Санта-Клауса: директор інституту НАН Фурдичко Орест Іванович дуже хотів отримати в подарунок $300 тис. - і детективи той подарунок йому влаштували. Новорічні свята в СІЗО, конфіскація всього награбованого майна і наступні 10 років життя у в'язниці будуть бонусом», - зазначає Шевченко.

Як відомо, 65-річний Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Сьогодні ЗМІ також повідомили, що САП і НАБУ мають намір закрити справу про спецконфіскацію $1,5 млрд Януковича.