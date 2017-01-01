ЗМІ: САП і НАБУ мають намір закрити справу про спецконфіскацію $1,5 млрд Януковича

Суд не винесе рішення у справі про держзраду Януковича до завершення новорічних свят

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір в січні 2018 року закрити кримінальне провадження про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, заарештовані на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення. Про це «Українським Новинам» повідомило джерело в правоохоронних органах.



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Суд не винесе рішення у справі про держзраду Януковича до завершення новорічних свят

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір в січні 2018 року закрити кримінальне провадження про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, заарештовані на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення. Про це «Українським Новинам» повідомило джерело в правоохоронних органах.

«У січні, можливо до Різдва чи може після, справа буде закрита»,- сказало джерело.

За його словами, протягом двох тижнів голова правління Ощадбанку Андрій Пишний повинен надати НАБУ необхідні документи у цій справі.

Він повідомив, що деякі фірми з оточення Януковича переуступили (продали) свої борги іншим фірмам, які в свою чергу і вимагають повернення грошей.

Співрозмовник зазначив, що чистий «заробіток» фірми таким чином може скласти 45 млн доларів тільки в одному випадку.

При цьому, джерело повідомило, що 1,5 млрд доларів пішли до держбюджету, а тому справа буде закрита.

Нагадаємо, суд не винесе рішення у справі про держзраду Януковича до завершення новорічних свят.