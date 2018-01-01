Нацбанк назвав країни-лідери за обсягом грошових переказів в Україну

Загальний обсяг грошових переказів зріс на 30%

чВ 2017 році обсяг приватних переказів з-за кордону виріс на 30% і склав $5,192 млрд. Причиною стало посилення міграційних процессів і зміцнення східноєвропейських валют, повідомляють в Нацбанку. Так, лідером за обсягом переказів стали США, потіснивши з позиції лідера Росію - в основному завдяки збільшенню експорту IT-послуг. У Нацбанку



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Загальний обсяг грошових переказів зріс на 30%

чВ 2017 році обсяг приватних переказів з-за кордону виріс на 30% і склав $5,192 млрд. Причиною стало посилення міграційних процессів і зміцнення східноєвропейських валют, повідомляють в Нацбанку.

Так, лідером за обсягом переказів стали США, потіснивши з позиції лідера Росію - в основному завдяки збільшенню експорту IT-послуг.

У Нацбанку підкреслюють: зростання обсягів грошових переказів дозволило повністю компенсувати збільшені порівняно з 2016 роком виплати за дивіденди.

Загалом за 2017 рік до України через кореспондентські рахунки банків надійшло $2,1 млрд (за 2016 рік - $1,7 млрд). Ще $1,67 млрд було переказано через міжнародні платіжні системи, 1,4 млрд - через неформальні канали.

Приватні трансферти склали $2,1 млрд зі всього обсягу переказів. Решта коштів, $3,1 млрд, були переказані в Україну як платня за працю.