Нацбанк планує купувати цього року $15 млн щодня



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НБУ хоче наростити валютні резерви

Національний банк України планує в першому-другому кварталах 2019 року купувати по 15 млн доларів на день для нарощування міжнародних резервів, що на 5 млн доларів більше планових обсягів у другому-четвертому кварталах 2018 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор почав регулярно анонсувати обсяги інтервенцій з купівлі валюти для поповнення резервів з квітня минулого року для підвищення прозорості монетарної політики.

Водночас в НБУ підкреслили, що купувля по 15 млн дол. на день істотного не вплине на ситуацію на міжбанківському ринку.

У той же час регулятор зазначив, що інтервенції можуть бути менші або взагалі не проводитимуться залежно від ситуації на ринку.