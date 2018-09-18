Нацбанк у лютому введе нові правила на валютному ринку



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НБУ готує зміни у валютне регулювання

Регулятор має намір скоротити нормативно-правову базу у сфері валютного регулювання в декілька разів

Із 7 лютого 2019 року Нацбанк скоротить нормативно-правову базу у сфері валютного регулювання до семи ключових нормативно-правових актів проти 56, які діють зараз. Про це повідомляється на сайті НБУ.

«На відміну від заплутаної діючої бази з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання, нова база буде простою, зрозумілою і доступною. Вона буде складатися із семи нових ключових нормативно-правових актів», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Ці документи будуть визначати:

структуру валютного ринку і правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами;

порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території України і за кордон;

транскордонне переміщення готівкової національної та іноземної валюти, банківських металів, а також цінних паперів у документарній формі банками, юридичними і фізичними особами;

загальний перелік заходів захисту для можливого застосування Нацбанком, критерії та порядок їх введення, умови їх продовження і дострокового припинення;

перелік введених заходів захисту і порядок їх застосування (антикризова постанова, яка має тимчасовий характер);

інші інструменти стабілізації грошово-кредитного ринку (резервування по валютних операціях), а також повідомну систему збору інформації про валютні операції;

порядок дотримання граничних термінів розрахунків, встановлених Національним банком.

Відповідно до закону Про валюту і валютні операції, деякі кроки з лібералізації валютного регулювання буде введено відразу після початку дії закону. Зокрема:

граничний термін здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами буде розширено до 365 днів (зараз він становить 180 днів);

буде скасований валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тис. грн;

індивідуальні валютні ліцензії будуть скасовані, проте з'явиться система електронних лімітів;

будуть скасовані санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків;

буде дозволена online-купівля іноземної валюти фізичними особами. При цьому на такі операції буде поширюватися аналогічний ліміт, як і на купівлю готівкової валюти (зараз - до 150 тис. грн за день в еквіваленті).

«Чи будуть у нових нормативно-правових актах інші кроки для валютної лібералізації, окрім тих, які вже передбачені законом Про валюту і валютні операції, залежатиме від макроекономічних умов на момент завершення роботи над новим валютним регулюванням. Ключове завдання Національного банку - забезпечити макроекономічну і фінансову стабільність в Україні, тому подальше послаблення правил проведення валютних операцій буде можливим тільки за сприятливих макроекономічних умов», - підкреслив заступник глави Нацбанку Олег Чурій.