Нацбанк встановив курс валют
Порівняно з 11 липня курс валют не змінився
НБУ встановив офіційний курс банківських металів
На сьогодні офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,93 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.
Таким чином, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.933500 грн за долар;
30.535900 грн за євро;
0.381670 грн за російський рубль;
34.072200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 липня курс валют не змінився.
Крім того, НБУ встановив офіційний курс банківських металів за грам:
Золото — 1 564.7133 грн;
Срібло — 16.3197 грн;
Платина — 742.3202 грн;
Паладій — 1 701.5218 грн.
У порівнянні з 11 липня курс усіх металів не змінився.