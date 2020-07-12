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    Нацбанк встановив курс валют

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    Порівняно з 11 липня курс валют не змінився - Нацбанк встановив курс валют
    Порівняно з 11 липня курс валют не змінився

    НБУ встановив офіційний курс банківських металів

    На сьогодні офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,93 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.

    Таким чином, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    26.933500 грн за долар;

    30.535900 грн за євро;

    0.381670 грн за російський рубль;

    34.072200 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 11 липня курс валют не змінився.

    Крім того, НБУ встановив офіційний курс банківських металів за грам:

    Золото — 1 564.7133 грн;

    Срібло — 16.3197 грн;

    Платина — 742.3202 грн;

    Паладій — 1 701.5218 грн.

    У порівнянні з 11 липня курс усіх металів не змінився.

    курс валют гривня золото НБУ
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