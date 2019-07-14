Нацбанк встановиви курс гривні на сьогодні
Порівняно з 13 липня курс усіх валют не змінився
На сьогодні, 14 липня, офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,80 грн/дол., інформує сайт Національного банку.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком, основні курси валют на 14 липня встановлені на такому рівні:
25.801837 грн за долар;
29.117373 грн за євро;
0.409590 грн за російський рубль;
32.428303 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 липня курс усіх валют не змінився.
Крім того, НБУ встановив офіційний курс банківських металів.
Національний банк встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1180.530210 грн;
Срібло — 12.522041 грн;
Платина — 682.718274 грн;
Паладій — 1310.686335 грн.
Порівняно з 13 липня курс усіх металів не змінився.