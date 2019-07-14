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    Нацбанк встановиви курс гривні на сьогодні

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    Нацбанк встановиви курс гривні на сьогодні

    Порівняно з 13 липня курс усіх валют не змінився

    На сьогодні, 14 липня, офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,80 грн/дол., інформує сайт Національного банку.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком, основні курси валют на 14 липня встановлені на такому рівні:

    25.801837 грн за долар;

    29.117373 грн за євро;

    0.409590 грн за російський рубль;

    32.428303 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 13 липня курс усіх валют не змінився.

    Крім того, НБУ встановив офіційний курс банківських металів.

    Національний банк встановив такі ціни на банківські метали:

    Золото — 1180.530210 грн;

    Срібло — 12.522041 грн;

    Платина — 682.718274 грн;

    Паладій — 1310.686335 грн.

    Порівняно з 13 липня курс усіх металів не змінився.

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