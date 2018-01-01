Нацбанк змінив порядок валютних операцій

Норми положення поширюється на усі банки - резиденти України, які беруть участь у здійсненні таких операцій

Національний банк України осучаснив порядок здійснення операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах. Про це повідомляє прес-служба НБУ. «Національний банк оновив положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах (далі - положення). Метою прийняття оновленого положення, яке



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Норми положення поширюється на усі банки - резиденти України, які беруть участь у здійсненні таких операцій

Національний банк України осучаснив порядок здійснення операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Національний банк оновив положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах (далі - положення). Метою прийняття оновленого положення, яке регулює загальний порядок, умови надання та отримання банками гарантій і контргарантій та їх виконання, є: відмова від використання паперових документів під час оформлення банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, адаптація його норми до міжнародної практики здійснення банками операцій за гарантіями та урахування нових тенденцій на ринку та осучаснення регулювання операцій за гарантіями», - йдеться у повідомленні.

Нова редакція цього документу затверджена постановою правління Національного банку України від 25 січня 2018 № 5. Його підготовка здійснювалася в рамках співпраці Національного банку України, Незалежної асоціації банків України і Міжнародної Торгової Палати над реалізацією проекту Paperless, суть якого полягає в запровадженні електронного документообігу на етапах здійснення банками та їх клієнтами операцій за гарантіями.

Новаціями положення є: зменшення кількості паперових документів, які використовуються при оформленні уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, використання електронних документів на всіх етапах здійснення уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, зменшення кількості формальних інструкцій у порядку роботи з гарантіями. Також новаціями є адаптація порядку здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах до сучасної міжнародної практики здійснення операцій за гарантіями.

Норми положення поширюється на усі банки - резиденти України, які беруть участь у здійсненні таких операцій. Нагадаємо, що гарантія є одним із видів забезпечення виконання зобов'язання. За гарантією банк-гарант гарантує перед кредитором виконання боржником свого зобов'язання.

Постанова набирає чинності з 3 лютого 2018-го, крім норми про виконання вимог до забезпечення тендерної пропозиції.