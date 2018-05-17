Нацгвардія отримала 500 американських гранатометів

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Нацгвардійці отримали RSRL-1

На військових навчаннях бійці Нацгвардії високо оцінили ефективність нового комплексу

Нацгвардія отримала перші півтисячі ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що державним науково-дослідним інститутом МВС розроблено програму навчання особливого складу та методику експлуатації нової зброї.

40-мм комплекс РПГ-1 запущено у виробництво компанією AirTronic у 2016 році і є ефективним для ураження вогневих засобів та броньованих цілей противника. Прицільність стрільби 800 м, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола - 1000 пострілів.

При виробництві комплексу використовуються сучасні матеріали, що дозволяє зменшити масу гранатомета, спростити експлуатацію, збільшити дальність стрільби та поліпшити ресурс боєздатності при збереженні ефективної архітектури прототипу.