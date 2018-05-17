  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нацгвардія отримала 500 американських гранатометів

    • Розсилка
    <p>&nbsp;Нацгвардійці отримали RSRL-1</p>

     Нацгвардійці отримали RSRL-1

    На військових навчаннях бійці Нацгвардії високо оцінили ефективність нового комплексу

    Нацгвардія отримала перші півтисячі ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що державним науково-дослідним інститутом МВС розроблено програму навчання особливого складу та методику експлуатації нової зброї.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Нацгвардія отримала 500 американських гранатометів
    Нацгвардія отримала 500 американських гранатометів
    Нацгвардія отримала 500 американських гранатометів

    40-мм комплекс РПГ-1 запущено у виробництво компанією AirTronic у 2016 році і є ефективним для ураження вогневих засобів та броньованих цілей противника. Прицільність стрільби 800 м, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола - 1000 пострілів.

    При виробництві комплексу використовуються сучасні матеріали, що дозволяє зменшити масу гранатомета, спростити експлуатацію, збільшити дальність стрільби та поліпшити ресурс боєздатності при збереженні ефективної архітектури прототипу.

    Читайте також
    МВС США Арсен Аваков зброя Нацгвардія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ