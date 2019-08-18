Національна розвідка США отримала нового директора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий керівник Національної розвідки США Джозеф Магвайр Фото: АР

Магвайр пообіцяв зробити все для забезпечення безперебійної роботи національних спецслужб

Новий виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Джозеф Магвайр приступив до роботи.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Новий в.о. директора Національної розвідки Джозеф Магвайр, який приступив до роботи у п'ятницю, пообіцяв зробити все для забезпечення безперебійної роботи національних спецслужб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що невідомо, як довго Магвайр обійматиме посаду виконувача обов'язків, і чи буде він запропонований президентом США на посаду директора Національної розвідки.

У своїй заяві Магвайр наголосив, що офіс директора Національної розвідки, як і раніше, фокусується на керівництві розвідувальним співтовариством і наданні критично важливої інформації для забезпечення безпеки США.

До останнього часу Магвайр очолював Національний центр боротьби з тероризмом. Трамп призначив його виконувачем обов'язків голови Нацрозвідки у зв'язку з відставкою колишнього керівника Дена Коутса і його першого заступника Сью Гордон.