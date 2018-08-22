Нацполіція оновила свій пошарпаний автопарк. Тендер виграла фірма, близька до «Народного фронту»



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Загальна вартість угоди про купівлю 83 машин неназваної марки становить 112,1 млн грн

Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України за результатами тендера 21 серпня опублікував повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Ніко Діамант» (Київська область) на закупівлю 83 автомобіля спеціалізованого призначення підвищеної прохідності з плагін-гібридною силовою установкою для потреб органів Нацполіції.

Загальна вартість угоди становить 112,1 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Відповідно до технічних вимог, кросовери мають бути білого кольору і виготовлені не раніше 2018 року; пробіг автомобіля на акумуляторній батареї без використання палива – від 30 км. Окремо замовник не вказав, кросовери яких марок хоче купити.

Також у комплектації передбачені: двозонна система кондиціонування; протиугінний пристрій (іммобілайзер); зарядний кабель звичайний (10А (E+F) та додатковий для зарядних пристрої (тип: Mode 2); обігрівач салону електричний або рідинного типу; сигнально-гучномовний пристрій (світлодіодна панель-балка з маяками червоного та синього кольору), встановлений на даху автомобіля потужністю не менше 150 Вт; автомобільна радіостанція в комплекті з діапазоном частот 136-174/400-470 МГц, 128 робочих каналів вихідною потужністю не менше 45 Вт та інші.

Гарантійний термін на кросовери становитиме не менше 3 років.

Єдиним конкурентом на торгах виступило ТОВ «Ніколь-Моторс» киянина Володимира Логінова, запропонувавши ціну вищу на 67 тис. грн.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, засновниками ТОВ «Ніко Діамант» записано дві столичні фірми: «КУА «Ковін Капітал» і «Ніко Авто Холдінг (Україна)». Кінцевим бенефіціаром виступає Іван Ніколайчук.

За інформацією ЗМІ, співзасновником «Ковін Капітал» є Володимир Гнатишин, який раніше був бізнес-партнером нинішнього міністра юстиції Павла Петренка, одного з найближчих соратників лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Гнатишин також був одногрупником Олексія Бурбака, брата лідера фракції «Народний фронт» в Верховній Раді Максима Бурбака.

У 2016 році Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України відзначився скандальною закупівлею 635 автівок Mitsubishi Outlander у ТОВ «Ніко Діамант» на загальну суму 959,41 млн грн. На думку екс-першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» і власника видання Insider Олексія Тамразова, ціна закупівлі гібридних джипів Mitsubishi Outlander для Нацполіції була завищена, як наслідок держава переплатила за цю партію $10 млн, або майже 270 млн грн.

У січні 2017 року Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України. В ході розслідування детективи НАБУ виявили, що службові особи Центру обслуговування підрозділів Національної поліції України, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ніко Діамант» і за сприяння службових осіб Міністерства внутрішніх справ України під час здійснення закупівлі Mitsubishi Outlаnder PHEV необґрунтовано застосували переговорну процедуру закупівлі. Тим самим були створені неконкурентні умови під час проведення процедур державних закупівель з метою укладення договору про закупівлі із завчасно визначеною юридичною особою ТОВ «Ніко Діамант», за цінами, які вищі від ринкових більше ніж на 30%, в результаті чого своїми діями завдали шкоди державному бюджету у розмірі понад 240 млн грн.

Як повідомляв «Главком», аудитори Рахункової палати виявили, що за наявності в патрульній поліції 1876 автомобілів, переважна більшість з яких була отримана в 2015–2016 роках (1196 автомобілів Toyota Prius), кожна п'ята машина внаслідок ДТП не придатна до експлуатації (313 одиниць – через пошкодження, отримані внаслідок ДТП, 79 одиниць – через технічну несправність).

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