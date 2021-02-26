Українська поліція правомірно припинила розслідування у справі, де фігурував Байден – заява МВС

Справу було порушено за заявою ексгенпрокурора Шокіна

Українська поліція правомірно припинила розслідування у справі, де фігурував нинішній президент США Джо Байден, суд надав в скарзі заявнику. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

«Кримінальне провадження №62020000000000236 закрили 23 вересня 2020 року (а це ще за декілька місяців до проведення виборів Президента США) у зв’язку із відсутністю складу злочину. З цим рішенням не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою в поліції в суд. Детально ознайомившись з матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: в задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-к). Поліція закрила справу на законних підставах», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ще у травні 2020 року суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов’язав відкрити справу через «неправомірне втручання» колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Раніше Шокін заявляв, що у 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Гантер.

Справа була зареєстрована за ст.344 ККУ (втручання у діяльність державного діяча) у Державному бюро розслідуванні на виконання рішення суду. Пізніше бюро її перенаправило на розслідування до Печерського управління Нацполіції.