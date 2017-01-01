Нацполіція затримала чоловіка, який близько року ґвалтував неповнолітню доньку

Батько морально і психологічно тиснув на 14-річну доньку після ґвалтування

В Івано-Франківську затримали 36-річного чоловіка за підозрою в систематичному фізичному розбещені своєї 14-річної доньки. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції. Зазначається, що мешканець Івано-Франківська систематично здійснював фізичне розбещення своєї 14-річної доньки, а вподальшому,



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Фото ілюстративне

Батько морально і психологічно тиснув на 14-річну доньку після ґвалтування

В Івано-Франківську затримали 36-річного чоловіка за підозрою в систематичному фізичному розбещені своєї 14-річної доньки. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

Зазначається, що мешканець Івано-Франківська систематично здійснював фізичне розбещення своєї 14-річної доньки, а вподальшому, застосовував психологічне насильство.

На даний час зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 («Розбещення неповнолітніх»), ч. 3 ст. 152 («Зґвалтування») Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як розповів очільник поліції Івано-Франківська Віктор Шкутов, два тижні тому до правоохоронців звернулась мешканка обласного центру про те, що вона підозрює чоловіка у розбещенні неповнолітньої 14-річної доньки.

«В ході розпочатого кримінального провадження нами було проведено відповідні негласні слідчі дії і цей факт нами був установлений та задокументований. Про сім’ю хочу сказати, що це благополучна сім’я, у шлюбі проживають 15 років, батьки працюючі з відповідним достатком на будь яких профілактичних обліках у правоохоронних органах не перебували до будь якої відповідальності не притягувалися. Ззовні це була звичайна нормальна сім’я, у якій двоє дітей — малолітній хлопець і неповнолітня дівчина. Зі слів потерпілої ці стосунки тривають близько року. Визначена кваліфікація дій підозрюваного і зареєстрована ч.3 ст.152 ККУ (Згвалтування неповнолітньої). Тілесних ушкоджень батько дитині не завдавав, але просто морально і психологічно тиснув на неї, це запідозрила мама, враховуючи поведінку дівчини і звернулася до нас, а ми належним чином задокументували цей злочин».

Зі слів потерпілої, каже Шкутов, це тривало близько року. Батькові 36 років, у шлюбі з жінкою він перебуває 15 років. У поліції також зазначили, що це єдиний випадок згвалтування батьком дитини за рік. А ось схожих ситуацій цьогоріч було вже п’ять.

Наразі прокуратура Івано-Франківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом розбещення та зґвалтування неповнолітньої.

Нагадаємо, 32-річний бодібілдер у Великобританії згвалтував 4-річну дівчинку, погрожуючи вбити її сім'ю.