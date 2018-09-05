Нацрада нагадала телеканалам, що сьогодні траур

При плануванні програм і передач на цей день Нацрада рекомендує керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412).

На території України червоний терор розпочався у січні 1918 року із вторгненням загонів Муравйова, який під час і після штурму Києва влаштував у місті різанину.

За різними даними, упродовж 1918 – 1919 років було знищено від кількох тисяч до понад півтора мільйона осіб. Офіційно червоний терор був припинений 6 листопада 1918 року.