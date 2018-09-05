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    Нацрада нагадала телеканалам, що сьогодні траур

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    Нацрада нагадала телеканалам, що сьогодні траур

    Нацрада рекомендує теле - і радіоканалам 5 вересня показувати програми та передачі, керуючись Правилами ведення мовлення у дні трауру

    5 вересня в Україні вшановується День пам’яті – 100 років з дня початку «червоного терору». Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звертає увагу на необхідність внесення цього дня до програм теле- і радіопередач
    Про це повідомляється на сайті Нацради.

    При плануванні програм і передач на цей день Нацрада рекомендує керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412).

    На території України червоний терор розпочався у січні 1918 року із вторгненням загонів Муравйова, який під час і після штурму Києва влаштував у місті різанину.

    За різними даними, упродовж 1918 – 1919 років було знищено від кількох тисяч до понад  півтора мільйона осіб. Офіційно червоний терор був припинений 6 листопада 1918 року.

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