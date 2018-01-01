Надання Америкою Україні летальної зброї повернуло РФ за стіл переговорів, - The Wall Street Journal

Переговори між Сурковим та Волкером покажуть позицію РФ щодо України

«На цьому тижні американські перемовники перевірять, наскільки серйозно Росія налаштована щодо мирної угоди з Україною, де бої між силами Києва та підтримуваними Росією сепаратистами посилюються», - пише The Wall Street Journal. Видання зауважує, що переговори, намічені на п'ятницю, - перші з тих пір, як США заявили, що вони будуть



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Переговори між Сурковим та Волкером покажуть позицію РФ щодо України

«На цьому тижні американські перемовники перевірять, наскільки серйозно Росія налаштована щодо мирної угоди з Україною, де бої між силами Києва та підтримуваними Росією сепаратистами посилюються», - пише The Wall Street Journal.

Видання зауважує, що переговори, намічені на п'ятницю, - перші з тих пір, як США заявили, що вони будуть постачати Київ летальною зброєю, і відбудуться після того, як російська сторона скасувала запропоновану зустріч в грудні. За словами американських чиновників, відновлення переговорів свідчить, що рішення щодо зброї допомогло змусити Москву повернутися до столу переговорів.

У недавніх інтерв'ю західні дипломати заявляли, що відновлення українських мирних переговорів надзвичайно важливе. Якщо в попередні місяці не буде досягнуто ніякої угоди, то, за словами чиновників США, планується за допомогою додаткових санкцій продовжувати тиснути на армію сепаратистів.

«Є можливість вирішити питання сходу України, якщо Росія хоче», - цитує видання неназваного американського чиновника. За словами американських чиновників, їхня ініціатива в Україні є пробним каменем, щоб побачити, чи бажає Москва вжити конкретних кроків для потепління відносин з Заходом і зниженням економічного тиску, який вона зазнає.

Курт Волкер, спеціальний представник США з питань України, має зустрітися з Владиславом Сурковым, представником Путіна, у Дубаї на п'ятницю.

США та їх провідні союзники, включаючи Канаду та Німеччину, хочуть відновити український мирний план, який був розроблений у 2015 році в Мінську, йдеться у статті. «Вони добиваються того, щоб міжнародні миротворці взяли під контроль внутрішній кордон України з Росією, фактично перекривши потік зброї, що надходить до проросійських сепаратистів», - пояснює видання. Однак Москва хоче, щоб миротворчі сили були розміщені на лінії фронту, між українськими владними силами та сепаратистами, а не між сепаратистами та Росією.