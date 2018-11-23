«Нафтогаз» поставив «Газпром» на лічильник: борг росіян щосекунди збільшується на $6



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«Нафтогаз» зарахувала 3,8 млн доларів переплати за транзит газу в жовтні в погашення пені «Газпрому» за боргом

23 листопада «Нафтогаз» встановив лічильник, щоб відстежувати зростання боргу «Газпрому» кожної секунди на $6

Про це 23 листопада повідомив «Нафтогаз» у Twitter.

«Можна довго дивитися на те, як тече вода, горить вогонь і боргує Газпром. Спеціально для любителів дзену, в нас новий лічильник: http://www.naftogaz.com/meter Кожну секунду борг Газпрому збільшується на шість доларів. Гарних вихідних)», - йдеться у повідомленні.

Можна довго дивитися на те, як тече вода, горить вогонь і боргує Газпром.



Спеціально для любителів дзену, в нас новий лічильник: https://t.co/TOu40XaZ4H



Кожну секунду борг Газпрому збільшується на шість доларів. Гарних вихідних) pic.twitter.com/bmLnohXjMu — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 23 листопада 2018 р.

Також прес-служба української компанії повідомляє, що «Нафтогаз» зарахувала 3,8 млн доларів переплати за транзит газу в жовтні в погашення пені «Газпрому» за боргом, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомляє До цього «Нафтогаз» зарахував у рахунок погашення пені 18,3 млн доларів переплати за послуги транзиту. Таким чином, загальна сума зарахувань перевищила 22 млн доларів.

«З огляду на те, що «Газпром» відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз і надалі буде зараховувати суми переплат за транзит газу на погашення пені, що нараховується на основний борг «Газпрому» згідно з рішенням арбітражу», - підкреслили в компанії.