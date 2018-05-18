«Нафтогаз» проти РФ: названі строки першого рішення щодо активів в окупованому Криму

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НАК «Нафтогаз України»

«Нафтогаз» очікує виграти у РФ справу щодо активів на півострові на $8 млрд

НАК «Нафтогаз України» очікує у першому кварталі 2019 року перше рішення Трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі у справі за позовом семи компаній групи «Нафтогаз» проти Російської Федерації щодо відшкодування збитків за експропріацію Росією активів групи в Криму. Про це повідомили у прес-службі компанії.

«17 травня в Гаазі завершилися усні слухання у справі за позовом семи компаній групи «Нафтогаз» проти РФ щодо порушення нею своїх зобов’язань за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій», - повідомили у НАК.

Протягом 14-17 травня Трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, як зазначається, провів слухання з питань юрисдикції Трибуналу та відповідальності за порушення угоди.

«Питання збитків буде розглянуто та вирішено Трибуналом на другій стадії розгляду справи, після винесення рішення щодо юрисдикції та відповідальності. Очікується, що Трибунал винесе перше рішення у справі у першому кварталі 2019 року», - додали у компанії.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» та шість компаній, що входять в групу «Нафтогаз» – ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртранснафта», ДП «Лікво» та ДК «Газ України» – 15 вересня 2017 року подали до трибуналу позовну заяву про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією Російською Федерацією активів групи в АР Крим.

«Нафтогаз» очікує виграти у РФ справу щодо активів у Криму на $8 млрд.