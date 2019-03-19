«Нафтогаз» з квітня знизить тариф для промислових споживачів



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Промислові споживачі купуватимуть газ за ціною 5 990 гривень за тисячу кубометрів

У квітні НАК «Нафтогаз України» знизить ціну на газ для промислових споживачів, яку з березня також знизили на 15%, на 19,1% або на 1 415 гривень / тис. куб. м до 5 990 гривень / тис. куб. м (без ПДВ). Про це у вівторок, 19 березня, йдеться в повідомленні компанії.

«Промислові споживачі, які співпрацюють з «Нафтогазом» на умовах попередньої оплати, купуватимуть газ за ціною 5 990 гривень / тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що «Нафтогаз» у березні скористався ринковою ситуацією і закупив достатній обсяг газу для забезпечення своїх побутових споживачів.

«З огляду на це, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів в Кіровоградській області та інших регіонах на 2%, не встановлюючи максимально можливу торговельну націнку постачальника, яка дозволена законодавством. Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів газопостачальних компаній «Нафтогаз України» складе 8,38 гривень за куб. м замість 8,55 гривень за куб. м (з ПДВ)», - йдеться в повідомленні.

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