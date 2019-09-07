Найвища гора у Швеції втратила свій статус



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Пік гори Кебнекайсе у Швеції Фото: The Guardian

У Швеції стрімко тане льодовиковий покрив гір

Південний пік гори Кебнекайсе у Швеції віднині не найвищій в країні через танення льодовикової шапки. Про це повідомляє The Guardian.

У Стокгольмському університеті Гунхільду причиною назвали глобальне потепління. «Це справжній символ», - сказав професор географії Стокгольмського університету Гунхільд Нініс Росквіст, який протягом кількох років щорічно вимірює льодовик. «Очевидно, це дуже чіткий сигнал для всіх у Швеції, що все змінюється», - сказав він.

На горі є два піки. Під час перших вимірів у 1880 роках південний пік був вище північного, а цієї осені виміри показали зворотну ситуацію. З 1960-х років північний пік став нижче на 24 метра.

Швеція зафіксувала свої найгарячіші місяці цьогоріч у травні і липні 2018 року, коли температура зросла до 10 градусів вище норми. В цей час спостерігалися лісові пожежі по всій Арктиці, льодовик Кебнекайсе став нижчим майже на чотири метри.



Хоча цей липень був не таким спекотним після незвично прохолодного початку місяця, у селі Маркусвінса на крайній півночі країни 26 липня зафіксували 34,8 градуси за Цельсієм - найвищу температуру, що коли-небудь була зафіксована на північ від арктичного кола Швеції.