Міс Україна-2019 «віддала» Крим всім людям: відео



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Міс Україна-2019 Маргарита Паша не змогла відповісти, чий Крим

Маргарита Паша бажає окупованому Росією Криму «тільки процвітання»

Переможниця конкурсу «Міс Україна 2019» харків'янка Маргарита Паша сказала, що окупований Росією Крим «належить усім».

Про це вона заявила виданню «Крим.Реалії» 25 жовтня під час святкування Дня ООН в Україні.

«Крим – усіх людей. Уся територія Землі, вона належить усім нам», – сказала вона.

Паша додала, що відвідувала півострів в дитинстві. А її улюблені місця – Ялта і Форос.

За словами переможниці конкурсу, її сестра зараз проживає у Феодосії.

На запитання журналіста, що вона побажала би Криму, Паша відповіла: «Тільки процвітання».

У грудні 2019 року Паша представлятиме Україну на конкурсі «Міс світу» в Лондоні. Вона є майстром спорту з художньої гімнастики, їй 24 роки. Нова «Міс Україна» мріє пов'язати своє майбутнє з політикою.