Напад акул у Середземному морі: загинула 31 людина, ще 40 пропали безвісти
- Вчора, 19:04
-
Розсилка
Човен з мігрантами став тонути, а на людей, що опинилися у воді, напали акули
Унаслідок нападу акул на африканських мігрантів у Середземному морі 31 людина загинула і ще 40 пропали безвісти.
Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на військово-морські сили Лівії.
Інцидент стався 25 листопада неподалік від узбережжя Лівії. Близько 200 мігрантів — більшість з них з Сомалі, Гани, Нігерії та Ефіопії — перетинали Середземне море на двох надувних човнах, прямуючи до Італії.
Один з човнів став тонути, а на людей, що опинилися у воді, напали акули.
На місце події прибули співробітники берегової охорони Лівії. Вони виявили у воді «десятки трупів» і близько п’яти синіх акул.
Співробітники лівійської берегової охорони врятували з води 60 осіб, а пізніше підібрали ще 140 – це були пасажири другого човна, що прямувала до Італії. Врятованих доставили на військово-морську базу в Тріполі.