Нардеп Дубіль: Непрофесійні дії МОЗу практично зупинили програму «Доступні ліки»



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Нацслужба здоров’я запропонувала аптекам програмне забезпечення – безкоштовно, проте його обслуговування обійдеться від 0,6 коп. до 3% від вартості ліків

Замість навести лад у програмі «Доступні ліки», уряд планує змусити аптеки брати в ній участь і оплачувати користування запропонованого Нацслужбою програмного забезпечення.

Про це 3 липня журналістам у парламенті повідомив заступник голови ВО «Батьківщина», народний депутат Валерій Дубіль.

«Я вже говорив про недоліки програми. І от – уряд врешті вирішив їх усунути і запровадив електронний рецепт. Замість того, щоб налагодити роботу програми, цей недопрацьований електронний рецепт змусив три з половиною тисяч аптек піти з програми», - розповів Дубіль.

Нардеп наголосив, що разом з введенням електронного рецепту з 1 квітня цього року фінансування програми перейшло від МОЗу до Нацслужби здоров’я. У свою чергу остання «делікатно» запропонувала аптекам програмне забезпечення – безкоштовно, проте його обслуговування обійдеться від 0,6 коп. до 3% від вартості ліків.

«Гарний бізнес виходить, адже, якщо порахувати, що на програму з держбюджету виділили 1 млрд грн, ці проценти виливаються у кругленьку суму. Який зиск від цього аптекам, якщо середня торговельна націнка на ліки становить 6-7 %?» - наголосив Дубіль.

Крім того, разом з введенням електронного рецепту збільшився час обслуговування, зауважив політик.

«Наприклад, щоб отримати ліки за рецептом, пацієнту на мобільний приходить як підтвердження код в смс-повідомленні. Він складається з 16 знаків – цифр і латинських букв. Уявіть, як бабуся з телефону читає «АЙ5ДАБЛЮ4ДЖЕЙ78АРЖИ9»! При невірно введеному коді програма видає помилку, а при повторному введенні може зависнути надовго. Якщо електронний рецепт не закрити за 15 хвилин, програма автоматично зітре введену інформацію, і її потрібно буде повторно вводити», - говорить заступник голови ВО «Батьківщина».

Нардеп обурений рішенням уряду замість вдосконалити програму – зобов’язати аптеки при державних закладах примусово підключитися до неї.

«Ми маємо забезпечити українців дійсно доступними ліками і доступною меддопомогою. Старий уряд скоро піде. Дуже сподіваюсь, що новий, який ми сформуємо після чергових парламентських виборів, дослухається до медичної і пацієнтської спільноти і наладить реальну роботу з підвищенням доступності лікування для українців», - резюмував Дубіль.