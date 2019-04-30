  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нардеп-втікач Онищенко стверджує, що Луценко продає свою елітну нерухомість

    • Розсилка
    Нардеп-втікач Онищенко стверджує, що Луценко продає свою елітну нерухомість

    Онищенко каже, що генпрокурор виставив на продаж два будинки та квартиру

    Народний депутат-втікач Олександр Онищенко стверджує, що генеральний прокурор Юрій Луценко виставив на продаж свій заміський будинок, а також квартиру та будинок у столиці. Про це Онищенко написав у себе на сторінці у Facebook.

    «Генпрокурор України Юрій Луценко виставив на продаж свій заміський будинок. Будинок, в якому живе генпрокурор, за традицією оформлений на тестя, так само сім'я Луценко намагається позбутися від нерухомості в Києві - квартира на Старонаводницькій і будинок на Еспланадній», - зазначає Онищенко.

    На думку втікача, Луценко планує виїжджати з України, а нерухомість продає для того, щоб на неї не наклали арешт.

    Як повідомлялось, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який, серед іншого, пропонує зробити вищу юридичну освіту обов’язковою умовою для призначення на посаду генерального прокурора України.

    Читайте також
    Юрій Луценко Генпрокурор нерухомість Олександр Онищенко будинок квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ