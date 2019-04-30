Нардеп-втікач Онищенко стверджує, що Луценко продає свою елітну нерухомість



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Онищенко каже, що генпрокурор виставив на продаж два будинки та квартиру

Народний депутат-втікач Олександр Онищенко стверджує, що генеральний прокурор Юрій Луценко виставив на продаж свій заміський будинок, а також квартиру та будинок у столиці. Про це Онищенко написав у себе на сторінці у Facebook.

«Генпрокурор України Юрій Луценко виставив на продаж свій заміський будинок. Будинок, в якому живе генпрокурор, за традицією оформлений на тестя, так само сім'я Луценко намагається позбутися від нерухомості в Києві - квартира на Старонаводницькій і будинок на Еспланадній», - зазначає Онищенко.

На думку втікача, Луценко планує виїжджати з України, а нерухомість продає для того, щоб на неї не наклали арешт.

Як повідомлялось, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який, серед іншого, пропонує зробити вищу юридичну освіту обов’язковою умовою для призначення на посаду генерального прокурора України.