Нардеп-фармацевт Загорій задекларував 30 млн грн від продажу частки люксембурзької фірми

Відповідні зміни до е-декларації політик вніс напередодні Нового року

Депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка», власник кількох фармпідприємств Гліб Загорій задекларував 30 млн. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни 26 грудня з’явилися на сайті НАЗК. Дохід отриманий від DBS Holding S.a r.l.



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Гліб Загорій

Відповідні зміни до е-декларації політик вніс напередодні Нового року

Депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка», власник кількох фармпідприємств Гліб Загорій задекларував 30 млн. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни 26 грудня з’явилися на сайті НАЗК.

Дохід отриманий від DBS Holding S.a r.l. (Люксембург).

Раніше Загорій вже декларував 20 млн. грн заробітків від продажу частки у цій люксембурзькій фірмі.

В електронній декларації нардепа за 2016 вказано, що він є кінцевим бенефіціаром DBS Holding S.a r.l.

Нагадаємо, що у 2016 році нардеп Загорій придбав 8 приміщень у Світлани Риженко, яка була бухгалтером дружини Юрія Луценка. Нардеп Сергій Лещенко назвав цю жінку підставною особою, на яку записувалось майно родини теперішнього генпрокурора Луценка. Пані Риженко належить чотириповерхівка в центрі Києва, що приносить дохід сину генпрокурора. Вона зазначалася власницею восьми приміщень (6 квартир і 2 – нежилих приміщення) в одному будинку на Печерську по вул. Еспланадна, 32-В.

Офіційно Світлана Риженко заснувала свої перші фірми у 2008 році – ТОВ «Центр персонального зв’язку і ТОВ «Інфопростір Позняки». У 2009-му і 2011 рр. вона значилась у засновниках підприємства поряд із тестем Луценка Степаном Нарембіком та Іриною Луценко.

Нині 67-річна Світлана Риженко мешкає у простій хаті у селі Зазим’я Київської області.

Через тиждень після продажу нерухомості Загорію, Юрій Луценко заявив, що його родина не має стосунку до скандального будинку.

Як повідомляв «Главком», прем’єр Володимир Гройсман продав своїй дружині нерухомості на 9 млн. грн.