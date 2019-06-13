Нардепа Шевченка облили фекаліями в Івано-Франківську



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Чоловік під виглядом комунальника облив Шевченка фекаліями

Ввечері 13 червня у парку воїнів інтернаціоналістів в Івано-Франківську невідомі особи облили фекаліями народного депутата Олександра Шевченка.

Про це пише місцеве видання «Галка».

Зазначається, що на місці події працювала поліція. На доріжках в парку видно сліди фекалій.

У поліції повідомили ЗМІ, що працювали на виклику за фактом хуліганства. Інших офіційних подробиць наразі немає.

Близько 23:00 Шевченко підтвердив інформацію про інцидент та розповів, що передувало події у парку.

За словами нардепа, його запросили на зустріч у парк, де змушували не балотуватися у Раду. Після «погроз злочинного угрупування» чоловік під виглядом комунальника облив Шевченка фекаліями.

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року під час мітингу під стінами Кабінету міністрів народного депутата Сергія Капліна облили фекаліями . Крім Капліна постраждали ще кілька людей, зокрема, його соратник Олександр Сугоняко та жінка, яка брала участь в акції.