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    Нардепа Шевченка облили фекаліями в Івано-Франківську

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    Скріншот з відео - Нардепа Шевченка облили фекаліями в Івано-Франківську
    Скріншот з відео

    Чоловік під виглядом комунальника облив Шевченка фекаліями

    Ввечері 13 червня у парку воїнів інтернаціоналістів  в Івано-Франківську невідомі особи облили фекаліями народного депутата Олександра Шевченка. 

    Про це пише місцеве видання «Галка».

    Зазначається, що на місці події працювала поліція. На доріжках в парку видно сліди фекалій.

    У поліції повідомили ЗМІ, що працювали на виклику за фактом хуліганства. Інших офіційних подробиць наразі немає.

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    Нардепа Шевченка облили фекаліями в Івано-Франківську
    Нардепа Шевченка облили фекаліями в Івано-Франківську
    Нардепа Шевченка облили фекаліями в Івано-Франківську
    Нардепа Шевченка облили фекаліями в Івано-Франківську
    Нардепа Шевченка облили фекаліями в Івано-Франківську
    Фото: «Галка»

    Близько 23:00 Шевченко підтвердив інформацію про інцидент та розповів, що передувало події у парку.

    За словами нардепа, його запросили на зустріч у парк, де змушували не балотуватися у Раду. Після «погроз злочинного угрупування» чоловік під виглядом комунальника облив Шевченка фекаліями.

    Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року під час мітингу під стінами Кабінету міністрів народного депутата Сергія Капліна облили фекаліями . Крім Капліна постраждали ще кілька людей, зокрема, його соратник Олександр Сугоняко та жінка, яка брала участь в акції.

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