Нардепи просять зустрічі з Луценком через доступ ГПУ до телефону журналістки Седлецької



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Головний редактор програми антикорупційних розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька

Депутати хочуть «припинити неправомірні дії щодо втручання в журналістську діяльність та приватне життя» Наталії Седлецької

До генерального прокурора України Юрія Луценка звернулися 13 народних депутатів Верховної Ради із проханням провести невідкладний прийом, «щоб припинити неправомірні дії щодо втручання в журналістську діяльність та приватне життя Седлецької Наталії», головного редактора програми антикорупційних розслідувань «Схеми».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Депутатське звернення підписали народні депутати Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Сергій Євтушок, Ольга Червакова, Олена Сотник, Вікторія Войціцька, Юрій Левченко, Олексій Рябчин, Альона Шкрум, Іван Крулько, Оксана Юринець, Павло Різаненко, Леонід Ємець.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької протягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.

Згодом в ГПУ роз’яснили, як будуть «досліджувати» телефон журналістки Седлецької.