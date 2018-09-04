В ГПУ роз’яснили, як будуть «досліджувати» телефон журналістки Седлецької



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За словами речника ГПУ, Седлецька «виступає разом з іншими громадянами в якості можливого свідка»

У Генеральній прокуратурі заявили, що не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя головного редактора програми «Схеми» Наталії Седлецької, до телефону якої ГПУ отримала доступ, згідно з ухвалою суду.

Про це 4 вересня написав у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Щодо надання 27 серпня ц.р. Печерським райсудом тимчасового доступу слідчому ГПУ до речей та документів особи. Судом дозволено провести дослідження матеріалів оператора телекомунікацій за період в 17 місяців. Це обумовлено необхідністю встановлення часу, дати та місця (геолокації) ймовірного розголосу даних з обмеженим доступом керівником НАБУ в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 328, ч 2.ст.387 КК України. Цей період починається з моменту припинення негласних заходів відносно цивільної дружини К.Кулика Ірини Німець до дати реєстрації кримінального провадження, в рамках якого досліджуються ці обставини», - повідомив Лисенко.

Він зазначив, що журналістка Седлецька «виступає разом з іншими громадянами в якості можливого свідка».

«Документи з інформацією оператора телекомунікацій, до яких надано доступ судом, не включатиме змісту розмов, контенту SMS та MMS. Мова також не йдеться про прослуховування вказаної особи та інших абонентів. При цьому не здійснюватиметься жодного втручання в професійну діяльність та особисте життя», - підкреслив речник ГПУ.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької протягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.