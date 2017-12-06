Народний депутат Донець пішла у декрет
- Сьогодні, 01:11
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Тетяна Донець на 5 місяців залишить робоче місце
Заступник глави парламентського комітету з питань охорони здоров'я депутат від «Народного фронту» Тетяна Донець повідомила, що на 5 місяців залишає законотворчу діяльність.
Про це Донець написала в Instagram.
Донець відправляється у декретну відпустку, народжувати дитину.
Нагадаємо, раніше заступник глави парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Донець запевняє, що ніколи не поєднувала депутатську діяльність із бізнесом. Наразі нардеп отримує пасивний дохід з нерухомості.
Враховуючи те, що вбрання Донець у Верховній Раді завжди привертає увагу, постало питання, чи підбирає народна обраниця його сама чи це робота стиліста.
«Ні, стиліста в мене немає. Насправді, моєму гардеробові преса приділяє значно більше уваги, ніж я», - резюмувала Донець.