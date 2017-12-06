Народний депутат Донець пішла у декрет

Тетяна Донець на 5 місяців залишить робоче місце

Заступник глави парламентського комітету з питань охорони здоров'я депутат від «Народного фронту» Тетяна Донець повідомила, що на 5 місяців залишає законотворчу діяльність. Про це Донець написала в Instagram. Донець відправляється у декретну відпустку, народжувати дитину. Допис, поширений Татьяна Донец



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Фото: Главком Нардеп Тетяна Донець

Тетяна Донець на 5 місяців залишить робоче місце

Заступник глави парламентського комітету з питань охорони здоров'я депутат від «Народного фронту» Тетяна Донець повідомила, що на 5 місяців залишає законотворчу діяльність.

Про це Донець написала в Instagram.

Донець відправляється у декретну відпустку, народжувати дитину.

Допис, поширений Татьяна Донец (@tetiana_donets) Гру 6, 2017 о 9:53 PST

Нагадаємо, раніше заступник глави парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Донець запевняє, що ніколи не поєднувала депутатську діяльність із бізнесом. Наразі нардеп отримує пасивний дохід з нерухомості.

Враховуючи те, що вбрання Донець у Верховній Раді завжди привертає увагу, постало питання, чи підбирає народна обраниця його сама чи це робота стиліста.

«Ні, стиліста в мене немає. Насправді, моєму гардеробові преса приділяє значно більше уваги, ніж я», - резюмувала Донець.



