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    Народний депутат Донець пішла у декрет

    Тетяна Донець на 5 місяців залишить робоче місце
    Заступник глави парламентського комітету з питань охорони здоров'я депутат від «Народного фронту» Тетяна Донець повідомила, що на 5 місяців залишає законотворчу діяльність. Про це Донець написала в Instagram. Донець відправляється у декретну відпустку, народжувати дитину.  Допис, поширений Татьяна Донец
    • Сьогодні, 01:11
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    Фото: Главком
    Нардеп Тетяна Донець

    Тетяна Донець на 5 місяців залишить робоче місце

    Заступник глави парламентського комітету з питань охорони здоров'я депутат від «Народного фронту» Тетяна Донець повідомила, що на 5 місяців залишає законотворчу діяльність.

    Про це Донець написала в Instagram.

    Донець відправляється у декретну відпустку, народжувати дитину. 

    Нагадаємо, раніше заступник глави парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Донець запевняє, що ніколи не поєднувала депутатську діяльність із бізнесом. Наразі нардеп отримує пасивний дохід з нерухомості.

    Враховуючи те, що вбрання Донець у Верховній Раді завжди привертає увагу, постало питання, чи підбирає народна обраниця його сама чи це робота стиліста.

    «Ні, стиліста в мене немає. Насправді, моєму гардеробові преса приділяє значно більше уваги, ніж я», - резюмувала Донець.


    депутати Тетяна Донець
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