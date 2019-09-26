Насалику вдруге відмовили в скасуванні підозри у кримінальному провадженні



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Ігор Насалик

Ексміністр вимагав скасування підозри у кримінальному провадженні щодо внесення недостовірних відомостей у своїй декларації

Ексміністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику вдруге відмовили у закритті підозри у кримінальному провадженні.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) відбувся розгляд скарги, поданої адвокатами колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Зазначається, що ексміністр вимагав скасування підозри у кримінальному провадженні щодо внесення недостовірних відомостей у своїй декларації.

Однак, колегія суддів ВАКС погодилась з доказами прокурора САП та відмовила у задоволенні скарги.

Зауважимо, це вже друга аналогічна скарга адвокатів – 16 вересня ВАКС теж розглянув та відмовив у задоволенні скарги.

Таким чином, судді вже двічі підтвердили обґрунтованість вказаного процесуального рішення.

Нагадаємо, 9 липня 2019 року за погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру за ст. 366-1 КК України міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів від фізичної особи. Проте не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо шести осіб, які заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» під час закупівлі палива у 2016-2017 роках.