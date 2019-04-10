Насіров знову подав до суду на лікаря-кардіолога, який свідчив проти нього



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Соколов є одним з шанованих кардіологів України

Скандальний Роман Насіров знову подав позов в суд проти лікаря-кардіолога Максима Соколова, який свідчив проти нього в суді.

Про це пише у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Роман Насіров знову подав до суду на лікаря Максима Соколова. Не даймо цьому абсурду загубитися під ковдрою, що накрила інформаційний простір напередодні виборів. Максим Соколов — інтервенційний кардіолог в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска – під присягою підтвердив, що Насіров бреше про свій стан здоров’я. За правду, що була озвучена в межах закону, Насіров вимагає від лікаря 1 мільйон гривень відшкодування», – зазначає Супрун.

Вона додала, що Шевченківський суд Києва вже розглядав справу і відмовився задовольнити позов. Але Насіров не здається – подав в апеляцію.

«Завтра відбудеться фінальне засідання у справі. Таким чином корупціонери намагаються створити прецедент: залякати лікарів свідчити про фейкові діагнози», – наголосила Супрун.

За її словами, Соколов є одним з шанованих кардіологів України.