Наступного року у Польщі повністю заборонять торгівлю у неділю



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Заборона не поширюється на кондитерські, автозаправні станції, квіткові магазини, кіоски з пресою і кафе

У Польщі з 2020 року повністю буде заборонено торгівлю у неділю. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на звіт Асоціації підприємців і роботодавців Польщі.

Як наголошується в звіті, більшість країн Європейського союзу не обмежують торгівлю у неділю. Однак Польща посилює заходи.

«У Польщі з 2020 року буде повністю заборонено торгівлю у неділю, з невеликими винятками. При цьому, на тлі інших країн Європи, де також обмежено торгівлю у неділю, заходи Польщі виглядають найбільш жорсткими», - зазначив представник Асоціації Якуб Біньковський.

У той же час відзначається, що Угорщина повернулася до вільної торгівлі у неділю всього через рік після введення обмежень.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявляв, що уряд має намір переглянути закон про обмеження торгівлі у неділю, який вступив в силу у березні минулого року.

Заборона не поширюється, серед іншого, на кондитерські, магазини морозива, автозаправні станції, квіткові магазини, кіоски з пресою, кафе. Також можуть бути відкриті ті магазини, в яких у неділю за прилавком стоятимуть їхні власники.

У той же час польська профспілка Солідарність вважає, що обмеження торгівлі по неділях не вимагають змін, а лише уточнень - щоби деякі торговельні мережі не могли обходити закон.