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    Найбільша груша в Україні важить понад кілограм (фото)

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    <p>Назва сорту рекордної груші &ndash; &laquo;Таврійська&raquo;</p> - Найбільша груша в Україні важить понад кілограм (фото)

    Назва сорту рекордної груші – «Таврійська»

    Фото: Facebook Лани Вєтрової

    Виростив грушу-рекордсмена Станіслав Дмитрицький з Нової Водолаги на Харківщині

    На Харківщині місцевий мешканець виростив грушу вагою 1 кілограм 127 грамів.

    Про це повідомила у Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, яка опублікувала відповідне фото.

    «Цю грушу я ледве втримала однією рукою! Ну уявіть собі: ви приходите в магазин і кажете: «Мені кілограм груш», а вам протягують ось таке грушисько! З одного такого плода ви можете зварити 3 кг грушевого повидла», - прокоментувала фото Вєтрова.

    Вона повідомила, що виростив найбільшу грушу в Україні Станіслав Дмитрицький з Нової Водолаги на Харківщині.

    «Її вага – 1 кг 127 гр, об'єм - 1л 200мл. Окружність плода - майже 40 см! Назва сорту рекордної груші – «Таврійська», - написала Вєтрова.

    До слова, найкориснішим фруктом, особливо в літній час, медики назвали абрикос. За їх словами, якщо абрикоси вживати щодня, то можна уникнути багатьох захворювань.

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