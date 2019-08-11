Медики назвали найкорисніший фрукт сезону



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Абрикоси

Він є профілактикою захворювань серцево-судинної системи і нирок

Найкориснішим фруктом, особливо в літній час, медики назвали абрикос. За їх словами, якщо абрикоси вживати щодня, то можна уникнути багатьох захворювань.

Про це повідомляє ukrhealth.

Фахівці рекомендують ввести в свій раціон абрикоси людям, які страждають серцево-судинними захворюваннями, хворобами нирок. Також лікарі рекомендують його вживати жінкам, особливо під час вагітності.

Фахівці відзначають, що абрикос – продукт низькокалорійний, але при цьому в ньому великий вміст корисних речовин, які знижують холестерин і підвищують загальний тонус всього організму. Також абрикос очищає організм від шлаків і токсинів.

Лікарі рекомендують вживати цей фрукт, так як він є профілактикою захворювань серцево-судинної системи і нирок.

Дієтологи радять абрикоси людям, які борються із зайвою вагою. Крім цього, абрикос може підвищити настрій і знизити тривожність, відзначають фахівці.

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