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    Медики назвали найкорисніший фрукт сезону

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    Абрикоси - Медики назвали найкорисніший фрукт сезону
    Абрикоси

    Він є профілактикою захворювань серцево-судинної системи і нирок

    Найкориснішим фруктом, особливо в літній час, медики назвали абрикос. За їх словами, якщо абрикоси вживати щодня, то можна уникнути багатьох захворювань.

    Про це повідомляє ukrhealth.

    Фахівці рекомендують ввести в свій раціон абрикоси людям, які страждають серцево-судинними захворюваннями, хворобами нирок. Також лікарі рекомендують його вживати жінкам, особливо під час вагітності.

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    Фахівці відзначають, що абрикос – продукт низькокалорійний, але при цьому в ньому великий вміст корисних речовин, які знижують холестерин і підвищують загальний тонус всього організму. Також абрикос очищає організм від шлаків і токсинів.

    Лікарі рекомендують вживати цей фрукт, так як він є профілактикою захворювань серцево-судинної системи і нирок.

    Дієтологи радять абрикоси людям, які борються із зайвою вагою. Крім цього, абрикос може підвищити настрій і знизити тривожність, відзначають фахівці.

    Нагадаємо, що Центр громадського здоров’я дав поради, як боротися з перевтомленням.

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