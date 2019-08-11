Медики назвали найкорисніший фрукт сезону
Він є профілактикою захворювань серцево-судинної системи і нирок
Найкориснішим фруктом, особливо в літній час, медики назвали абрикос. За їх словами, якщо абрикоси вживати щодня, то можна уникнути багатьох захворювань.
Про це повідомляє ukrhealth.
Фахівці рекомендують ввести в свій раціон абрикоси людям, які страждають серцево-судинними захворюваннями, хворобами нирок. Також лікарі рекомендують його вживати жінкам, особливо під час вагітності.
Фахівці відзначають, що абрикос – продукт низькокалорійний, але при цьому в ньому великий вміст корисних речовин, які знижують холестерин і підвищують загальний тонус всього організму. Також абрикос очищає організм від шлаків і токсинів.
Лікарі рекомендують вживати цей фрукт, так як він є профілактикою захворювань серцево-судинної системи і нирок.
Дієтологи радять абрикоси людям, які борються із зайвою вагою. Крім цього, абрикос може підвищити настрій і знизити тривожність, відзначають фахівці.
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