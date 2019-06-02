Найбільший автобусний лоукостер Європи зайде на український ринок



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Щодня компанія FlixBus виконує близько 350 тисяч рейсів

В даний час маршрути автобусів компанії FlixBus прокладені через понад 2000 населених пунктів в 29 країнах

Найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, планує вийти на український ринок.

Про це повідомляє ЦТС.

Зокрема, 11 червня 2019 року представники FlixBus проведуть в Києві свою першу в Україні прес-конференцію, пише видання.

Гендиректор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман розповість про плани розвитку FlixBus на українському ринку, про бізнес-модель FlixBus і співпрацю з місцевими автобусними компаніями, а також про новий стандарт міжміських автобусів для України.

Раніше повідомлялося, що FlixВus проявляє інтерес до українського ринку. Так, в 2017 році компанія оголосила про відкриття рейсів з ЄС в чотири українських міста.

Автобуси з Києва, Львова, Рівного та Житомира почали їздити в Польщу (Краків, Катовіце) і Чехію (Острава, Прага, Брно). Мінімальна ціна квитка зі знижкою, наприклад, Київ-Прага, становила 5 євро, а час у дорозі - близько доби.

Щоправда, тоді в компанії розповіли про те, що перевезення в і з України буде здійснювати партнер FlixВus - чеська компанія Umbrella.

В даний час маршрути автобусів компанії FlixBus прокладені через понад 2000 населених пунктів в 29 країнах. Щодня виконується близько 350 тис. рейсів.

До слова, в Україні через п'ять років можуть з'явитися приватні залізничні перевізники.