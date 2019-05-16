В Україні через п'ять років можуть з'явитися приватні залізничні перевізники



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Запуск цього ринку дозволить українській залізниці інтегруватися у залізничний простір ЄС, а українським локомотивам їздити у країнах Євросоюзу, - Кравцов

За п’ять років «Укрзалізниця» планує ліквідувати перешкоди, що стоять на шляху запуску ринку приватних залізничних перевезень

Лібералізація ринку залізничних перевезень та вихід на цей ринок приватних залізничних перевізників можливий у 2023-2024 роках. Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що за п’ять років «Укрзалізниця» планує ліквідувати перешкоди, що стоять на шляху запуску ринку приватних залізничних перевезень.

«Запуск цього ринку дозволить українській залізниці інтегруватися у залізничний простір ЄС, а українським локомотивам їздити в країнах Євросоюзу», - зазначають у прес-службі «Укрзалізниці».

Кравцов наголосив, що політичні кордони залишаться, але залізничні мають зникнути, хоча ширина колії у нас з ЄС все-таки різна. «Втім, наші локомотиви, після отримання відповідної ліцензії, зможуть везти вантажі та пасажирів широкою колією територією ЄС. А це вже новий рівень інтеграції», — додав він.

Також Кравцов закликав парламент ухвалити законодавчі зміни для того, аби компенсувати «Укрзалізниці» близько 10 мільярдів гривень, які, за його словами, компанія втрачає щороку на пасажирських перевезеннях.

Зазначимо, що наразі єдиною компанією, яка має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є «Укрзалізниця». Якщо на українську залізницю запустять приватні компанії, то вони самі будуть визначати ціну перевезень, однак відповідні маршрути має узгодити держава.

Напередодні чеський залізничний лоукостер повідомив про намір запустити залізничні перевезення від кордону України до Праги.

Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням «Мукачево-Будапешт». У 2019 році цією колією з'єднали Мукачево та Кошице.

Перший рейс поїзда до Кошице відбудеться 9 червня 2019 року. Очікується, що до словацького міста можна буде дістатися за 4 години.