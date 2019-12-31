Найбільший провал року. Експерти назвали політичного лузера-2019



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Експерт: Результати виборів до парламенту засвідчили, що Володимир Гройсман та Олег Ляшко, попри наявність гарних команд, припустились помилок

Найбільш провальним 2019 рік став для політика Петра Порошенка

Не для всіх політиків 2019 рік став успішним. Позаду президентські та парламентські вибори, які багатьох, колись успішних та знаних осіб, стали провальними.

«Главком» традиційно зібрав «під ялинку» думки відомих експертів, які визначали, хто з українського політичного бомонду минулого року опинився «за бортом».

Так, Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» заявив, що має два претенденти на цю номінацію: Петро Порошенко та Анатолій Гриценко.

«Знаю, що мої колеги назвали б ще Святослава Вакарчука, але я так не вважаю: все-таки його партія пройшла до Верховної Ради. А от Гриценко програв на президентських виборах, йому також не вдалося провести свою політсилу до парламенту, хоча вона була одним із фаворитів перегонів.

Щодо першого претендента, Петра Олексійовича, у цьому році він втратив президентську посаду, показав низький результат, та й зараз у нього виникають проблеми правового характеру. Так, це не тотальна поразка – йому вдалося провести свою партію у парламент, але я думаю, що епоха Порошенка вже закінчилась і її повернення не буде», - вважає експерт.

А от керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов політичним «лузером» року називає Віктора Медведчука, «який маючи потужний медійний ресурс, маючи підтримку з боку Москви, отримав на виборах відсоток, який свого часу мали Компартія чи «Удар».

«Це якщо не суцільне лузерство, то відчутний програш. Я думаю, у Москві були дуже незадоволені результатами Медведчука», - наголосив він.

Золотарьов також вважає, що 2019 рік став програшним для п’ятого президента України Петра Порошенка. «За часів свого правління він сконцентрував у своїх руках всю повноту влади, однак на виборах все одно програв: його результат у першому турі був практично таким самим, як у Віктора Ющенка, якого свого часу всі вважали лузером. При цьому я не вважаю, що команда Порошенка спрацювала погано: вона вижала усе, що можна було із політичного банкрута», - вважає аналітик.

«Крім того, біло-синя електоральна ніша завдяки появі Зеленського звузилась майже до 15%. Тобто розподіл політиків Півдня-Сходу проти Півночі-Заходу фактично відійшов у минуле», - резюмував Золотарьов.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель каже, що відзначив би групу політиків, які не змогли не лише пройти до парламенту, а й взагалі зберегти позиції своїх політсил.

«У першу чергу, це Ігор Смєшко, який спочатку показав високий результат у першому турі президентських виборів і повний провал під час парламентської кампанії. Інші лузери, якщо спиратися на результати виборів до парламенту, це Володимир Гройсман, Олег Ляшко, партія «Свобода», які попри наявність гарних команд, припустились помилок і не потрапили до Ради і не були активними у політичній площині впродовж 2019-го», - заявив Кошель.

Директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна у власному рейтингу політиків-невдах 2019 року наводить Порошенка, Тимошенко, Ляшка.

«Демініціативи» проводив відповідне дослідження - це точка зору населення», - пояснила вона.

Сергій Гайдай, директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.ком», вважає політичним лузером року Петра Порошенка, «хоча він тримається».

«Можна було б казати про Анатолія Гриценка чи Андрія Садового, які зникли з політичного ландшафту, але, на мою думку, тут питання трошки в іншому: у витраченому ресурсі. Петро Олексійович міг стати історичним президентом, з 2014 року у нього були надможливості. Він витратив дуже багато грошей на підтримку своєї влади, своєї кар’єри. Мабуть, за всю історію України таку комунікаційну активність жоден політик не міг собі дозволити», - заявив експерт.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала беззаперечно вважає головним лузером року Віктора Медведчука.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко на запитання, хто з українських політиків у 2019 році став лузером, взагалі заявив, що «не може назвати такого»

Більше читайте в матеріалі: Рік Зе. Головні політичні переможці та лузери 2019-го