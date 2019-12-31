Рік Зе. Головні політичні переможці та лузери 2019-го підсумки

Найяскравіші враження від року, що минає, та головні очікування від 2020-го

У 2019 році відбулися президентські та парламентські вибори – політичний ландшафт країни зазнав величезних змін. Феєрична перемога партії нового президента та формування нею монобільшості у Верховній Раді поставила у скрутне становище вітчизняних топ-політиків: Юлія Тимошенко спершу всіляко демонструвала бажання подружитися із новим президентом, та врешті опинилася в опозиції разом із колишнім главою держави Петром Порошенком, який зазнає кримінального переслідування.

Одіозний політик, кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук опинився у Верховній Раді, однак, ні потужні медіаресурси, ні підтримка з боку країни-агресора не допомогли його партії отримати «золоту» акцію. Тож нині усі карти в руках нового президента та його команди. Чи уміло вони користуються своїм унікальним становищем?

«Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів, соціологів, журналістів про їхні враження від року, що минає. Кожному було запропоновано назвати політичного переможця року, розчарування-2019 та скласти прогноз на наступний рік.

Експертам було запропоновано визначити переможців у наступних номінаціях:

Найуспішніший політик року

Найбільший провал (Лузер року)

Найперспективніший політик (Прорив року)

Подія року

Найбільше очікування від наступного року

«Україна швидко перетворюється на президентську республіку»

Володимир Фесенко

голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Найуспішніший політик року

Без сумнівів, це Володимир Зеленський. Це фігура, яка визначальним чином вплинула і на результати президентських та парламентських виборів, і на політичний режим, який запанував після його приходу до влади: Україна швидко перетворюється на президентську республіку.

Лузер року

У мене два претенденти на цю номінацію: Петро Порошенко та Анатолій Гриценко. Знаю, що мої колеги назвали б ще Святослава Вакарчука, але я так не вважаю: все-таки його партія пройшла до Верховної Ради. А от Гриценко програв на президентських виборах, йому також не вдалося провести свою політсилу до парламенту, хоча вона була одним із фаворитів перегонів.

Щодо першого претендента, Петра Олексійовича, у цьому році він втратив президентську посаду, показав низький результат, та й зараз у нього виникають проблеми правового характеру. Так, це не тотальна поразка – йому вдалося провести свою партію у парламент, але я думаю, що епоха Порошенка вже закінчилась і її повернення не буде.

Прорив року

2019-й став роком нових облич. У такій кількості їх не з’являлося з початку 90-х років. На 80% оновилася Верховна Рада, у керівництві парламенту з трьох людей у президії – двоє нових, майже весь Кабмін складається з нових людей, так само, як і Офіс президента. Але парадокс у тому, що у суспільства вельми критичне ставлення до цих нових облич. Я б нікого не визначав у цій номінації.

Подія року

Я вважаю, це президентські вибори. Вони поміняли політичний ландшафт. І результати парламентських виборів і навіть події зовнішньої політики – я маю на увазі відновлення переговорів у «нормандському форматі» - це наслідок президентських виборів.

Найбільше очікування від 2020 року

Приблизно ті самі, що і у 2019-у. У першу чергу, це очікування миру. Разом із тим, на мою думку, ситуація залишатиметься неоднозначною: якесь просування буде, але повноцінного миру, врегулювання на Донбасі не відбудеться. Ще одне очікування – позитивні зрушення в економіці, у соціальній сфері.

«Перемога Зеленського – початок тектонічного зсуву політичного ландшафту»

Андрій Золотарьов

керівник аналітичного центру «Третій сектор»

Найуспішніший політик року

Звичайно, Володимир Зеленський. Ще за кілька днів до настання 2019 року усі вважали, що головний політичний двобій на президентських виборах буде між Петром Порошенком та Юлією Тимошенко, але у новорічну ніч усе змінилося. Перемога Зеленського – це фактично початок тектонічного зсуву політичного ландшафту країни, який у наступні 5-7 років радикально зміниться. Старі політики підуть, прийдуть нові. Чи будуть вони кращими – питання риторичне.

Лузер року

Лузером можна назвати Віктора Медведчука, який маючи потужний медійний ресурс, маючи підтримку з боку Москви, отримав на виборах відсоток, який свого часу мали Компартія чи «Удар». Це якщо не суцільне лузерство, то відчутний програш. Я думаю, у Москві були дуже незадоволені результатами Медведчука.

Також вважаю, це Петро Порошенко. За часів свого правління він сконцентрував у своїх руках всю повноту влади, однак на виборах все одно програв: його результат у першому турі був практично таким самим, як у Віктора Ющенка, якого свого часу всі вважали лузером. При цьому я не вважаю, що команда Порошенка спрацювала погано: вона вижала усе, що можна було із політичного банкрута.

Крім того, біло-синя електоральна ніша завдяки появі Зеленського звузилась майже до 15%. Тобто розподіл політиків Півдня-Сходу проти Півночі-Заходу фактично відійшов у минуле.

Прорив року

Не буду казати банальностей щодо Зеленського. З точки зору політтехнологій, цікавою є Ірина Верещук – вона має власну позицію. У Дмитра Разумкова непогані перспективи. Загалом у «Слузі народу» я бачу депутатів 30-40, які мають політичну перспективу, через якийсь час вони можуть стати на чолі нових перспективних проєктів.

Подія року

Покращення ситуації на лінії розмежування. Воно дає надію, але досі є небезпека замороження ситуації. Добре, що вдалося провести обмін полоненими. Важливими є також «нормандська зустріч» та газовий контракт – не виправдалися жахливі прогнози про те, що Україна залишиться без транзиту газу.

Найбільше очікування від 2020 року

Для мене головна інтрига – темп, якого набуде зміна політичного ландшафту: чи загальмується, чи прискориться. Багато хто чекає, що у Зеленського впаде рейтинг і на пік вийдуть старі політики, як от Порошенко та Медведчук, але я думаю, що, скоріше за все, Зеленський може отримати виклик з боку когось із нових політиків. Тому що суспільство не хоче більше старих політиків. Чи з’явиться якийсь новий політик, потенційний конкурент Зеленському, - інтрига.

З економічних очікувань: чи не завалиться піраміда ОВГЗ (Облігації внутрішньої державної позики). При бюджеті, який робить акцент на обслуговуванні зовнішнього боргу, розвитку бути не може. Може бути лише суцільний соціальний дефолт, який призведе до негативних політичних наслідків для команди Зеленського. Далі мене цікавить, чи буде продовжений процес децентралізації.

«Гройсман, Ляшко, Смешко, Тягнибок – лузери року»

Олексій Кошель

голова Комітету виборців України

Найуспішніший політик року

Я б відзначив дві групи політиків. Перша – це Зеленський, Олексій Гончарук та Дмитро Разумков. Зеленський провів одну з найуспішніших компаній в історії України - ще на початку 2019-го він був політиком-загадкою. Разумков же і Гончарук були невідомими людьми – вони зробили стрімку кар’єру.

До другої умовної групи успішних політиків, на мою думку, входять Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Святослав Вакарчук. Попри те, що виборча кампанія була надзвичайно гострою, з домінуючою політсилою «Слуга народу» і виборці голосували за будь-якого мажоритарника, якщо він балотувався від «слуг», Порошенко, Тимошенко і Вакарчук змогли потрапити до парламенту.

Експерт: Результати виборів до парламенту засвідчили, що Володимир Гройсман та Олег Ляшко, попри наявність гарних команд, припустились помилок

Лузер року

Теж відзначив би групу політиків, які не змогли не лише пройти до парламенту, а й взагалі зберегти позиції своїх політсил. У першу чергу, це Ігор Смєшко, який спочатку показав високий результат у першому турі президентських виборів і повний провал під час парламентської кампанії.

Інші лузери, якщо спиратися на результати виборів до парламенту, це Володимир Гройсман, Олег Ляшко, партія «Свобода», які попри наявність гарних команд, припустились помилок і не потрапили до Ради і не були активними у політичній площині впродовж 2019-го.

Прорив року

Цього року з’явилась низка нових політиків, але якщо дивитися з прицілом не на найближчий рік, а на наступні вибори, то я вважаю, поки що ми не побачили нових облич, які могли б показати нову якість політичної роботи та державного управління.

Подія року

Президентські і парламентські вибори.

Найбільше очікування від 2020-го

Якщо говорити про внутрішню політику, то я б хотів бачити налагодження співпраці між урядом і парламентом. Я вважаю її відсутність ключовим проколом влади.

«У 2020-му в Україні можливі дві кардинально різні сценарії подій»

Ірина Бекешкіна

директор фонду «Демократичні ініціативи»

Найуспішніший політик року

Володимир Зеленський, хто ж іще?

Лузер року

Порошенко, Тимошенко, Ляшко. «Демініціативи» проводив відповідне дослідження - це точка зору населення.

Прорив року

Я таких не бачу. Хіба що знову-таки Зеленський. Молодих облич досить багато, але вони ще недостатньо телевізійно розкручені.

Подія року

Однозначно, вибори – і президентські, і парламентські. Крім того, це звільнення наших моряків і, якщо це вдасться втілити в останні дні 2019-го, звільнення наших людей з ОРДЛО. Хочеться вірити, що це відбудеться.

Найбільше очікування від наступного року

На мою думку, події можуть розвиватися за двома сценаріями: або дуже позитивним, або дуже негативним.

Щодо першого – зараз склалася дуже сприятлива атмосфера для реалізації потрібних реформ, бо люди налаштовані оптимістично, довіряють владі. Є можливість переконати у необхідності непопулярних реформ. Всі можливості для цього є: президент, його монобільшість та уряд з людей цієї команди.

Другий сценарій – негативний. Мова про формування одноосібної влади, згортання демократії. Негативні тенденції, які вже проявилися, - дискредитація волонтерів.

«Нині в Україні політиком і президентом може стати будь-яка людина»

Сергій Гайдай

директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.ком»

Найуспішніший політик року

Я буду банальним – це Зеленський. Це очевидно. Він у цьому році з’явився як політик, зробив величезний переворот в Україні, дуже сильно зачистив політичний ландшафт, створив великі проблеми всім політикам, які були до нього, починаючи з Петра Порошенка.

Лузер року

Це Петро Олексійович Порошенко, хоча він тримається. Можна було б казати про Анатолія Гриценка чи Андрія Садового, які зникли з політичного ландшафту, але, на мою думку, тут питання трошки в іншому: у витраченому ресурсі. Петро Олексійович міг стати історичним президентом, з 2014 року у нього були надможливості. Він витратив дуже багато грошей на підтримку своєї влади, своєї кар’єри. Мабуть, за всю історію України таку комунікаційну активність жоден політик не міг собі дозволити

Прорив року

Зеленський зруйнував стереотип, що влада в Україні закрита для пересічних громадян. Я точно знаю: в Україні найголовнішим запитом стане запит на компетентність. Стартанути може зараз і Лана Зеркаль, і Олексій Жмеренецький, і Дмитро Дубілет. І таких людей є ще чимало.

У 2012 році я казав Порошенку, що йому треба розпочинати виборчу кампанію. Тоді він мені казав, що не має шансів, бо в Україні є залізна формула: президентами стають прем’єри. І він став першим, хто цю формулу зруйнував. І нині в Україні політиком і президентом може стати будь-яка людина.

Подія року

Три тури президентських виборів. Перши – де Зеленський вийшов у фінал, другий – де він завдав нищівну поразку Петру Порошенку і третій – це коли він завдав поразки всій політичній владі країни.

Найбільше очікування від 2020 року

Знову-таки, запит на компетентність. Також важливим стане запит на радикальні зміни задля справедливого устрою держави.

Експерт: Зеленський зробив величезний переворот в Україні

«Якщо нічого не зміниться, буде нам повний капець»

Віталій Бала

директор Агентства моделювання ситуацій

Найуспішніший політик року

Важко сказати. Те, що Зеленський неочікувано став президентом, це безумовно успіх, а от його діяльність на посаді – це точно неуспіх.

Лузер року

Віктор Медведчук.

Прорив року

Такого немає.

Подія року

Парламентські вибори.

Найбільше очікування від наступного року

Жодних. Думаю, якщо нічого не зміниться, буде нам повний капець.

«Україна – це чарівна країна, де ти сьогодні ніхто, а завтра…»

Віктор Небоженко

Директор соціологічної служби «Український барометр»

Найуспішніший політик року

В першу чергу, це наш президент Володимир Зеленський. Коли блискучий артист розмовного жанру стає президентом – це просто диво якесь.

Ще один успішний політик порку – Порошенко. Зазвичай експрезиденти, які програють на виборах, відходять у тінь, де насолоджуються вкраденими мільярдами. Порошенко ж продовжує боротися, хоч і забув про свої «армію-мову-віру». Це дивина, бо ж ні Кучма, ні Ющенко після втрати своєї посади особливо політикою не цікавилися. Він щасливчик: не потрапив за грати, і чим далі, тим менше шансів, що він опиниться у тюрмі.

Лузер року

Не можу назвати такого.

Прорив року

Такого немає. Розумієте, Україна – це чарівна країна, де ти сьогодні ніхто, а завтра стаєш кимось впливовим. Навіть Зеленського я не можу таким назвати. Він може бути як перспективним, так і може повторити долю Ющенка чи Порошенка.

Подія року

Вибори. Я вважаю, що перемогти могла або Тимошенко, або Порошенко, але сталося диво, яке лишається для мене загадкою. Те, що навколо нього з’явилися одразу родичі-друзі-знайомі-продюсери – це зрозуміло, але те, як він сам потрапив на посаду – для мене загадка. Говорити про те, що татом Карлом був Коломойським я б не став. Так, він нахабний, бере усе на себе, і він можливо справді приклав зусилля, але говорити про те, що це лише заслуга олігарха, я б не став.

Експерт: Порошенко не здається і продовжує боротися

Найбільше очікування від 2020 року

Рік обіцяє бути надзвичайно цікавим. Зеленський може стати або ходячим анекдотом, президентом-симулякром, а його рейтинг впаде, або ж він виявиться сильним президентом і кине за грати не лише Порошенка, а й власне оточення.

Крім того, не забувайте, що у наступному році мають відбутися вибори у Сполучених Штатах, і від їхніх підсумків теж багато чого залежить.

Наталія Сокирчук, «Главком»