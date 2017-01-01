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    Найбільший у світі літак-амфібія здійснив перший випробувальний політ

    Гідролітак сконструйований для боротьби з лісовими пожежами та проведення пошуково-рятувальних операцій
    Найбільший у світі літак-амфібія AG600 китайського виробництва здійснив перший випробувальний політ. Гідролітак сконструйований для боротьби з лісовими пожежами та проведення пошуково-рятувальних операцій. Як повідомили китайські ЗМІ, літак оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами, може перевозити до 50 осіб в межах рятувальних операцій на
    • Сьогодні, 07:15
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    Гідролітак сконструйований для боротьби з лісовими пожежами та проведення пошуково-рятувальних операцій

    Найбільший у світі літак-амфібія AG600 китайського виробництва здійснив перший випробувальний політ.

    Гідролітак сконструйований для боротьби з лісовими пожежами та проведення пошуково-рятувальних операцій.

    Як повідомили китайські ЗМІ, літак оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами, може перевозити до 50 осіб в межах рятувальних операцій на морі, або 12 тонн води, що закачується при приводнюванні протягом 20 секунд для гасіння пожеж.

    Максимальна злітна вага нової машини становить 53,5 тонни, дальність польоту - 4,5 тис. км.

    Вже є 17 замовлень на літак від китайського уряду і різних кампаній.

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