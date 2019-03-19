Назарбаєв представив свого наступника



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Касим-Жомрат Кемельович Токаєв - голова Сенату Казахстану від 16 жовтня 2013 року

Назарбаєв підкреслив, що Токаєв «поруч зі мною працює з перших днів незалежності Казахстану»

Обов'язки президента Казахстану після відставки Нурсултана Назарбаєва виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв. Про це заявив Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу.

Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року. У 1990-2000-х роках Токаєв обіймав посади глави МЗС Казахстану і прем'єр-міністра республіки.

Касим-Жомарт Токаєв:

Навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин МЗС СРСР, проходив переддипломну практику в посольстві СРСР в Китайській Народній Республіці. Після випуску вступив на службу до Міністерства закордонних справ СРСР та був призначений на посаду до посольства в Сінгапурі. 1979 року повернувся до апарату МЗС, де працював до 1985 року, після чого був відряджений до радянського посольства в Пекіні, де обіймав посади другого секретаря, першого секретаря й радника. 1991 року вступив до Дипломатичної академії МЗС СРСР на курси підвищення кваліфікації керівних дипломатичних кадрів.

1992 року отримав пост заступника міністра закордонних справ Казахстану. 1993 року він став першим заступником міністра закордонних справ, а 1994 року очолив міністерство. В березні 1999 року був призначений на посаду заступника прем'єр-міністра. В жовтні того ж року очолив уряд. У січні 2002 року подав у відставку й у подальшому був призначений на посаду державного секретаря — міністра закордонних справ (до 2007). На посту голови зовнішньополітичного відомства відігравав активну роль у процесі непоширення ядерної зброї. 2007 року був обраний головою Сенату Казахстану. 2008 року став віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ. В березні 2011 року Токаєв був призначений на посаду заступника Генерального секретаря ООН, Генерального директора відділення ООН у Женеві, а також особистого представника Генерального секретаря ООН на Конференції з роззброєння. 16 жовтня 2013 року обраний головою Сенату Республіки Казахстан. Касим-Жомрат Токаєв має ступінь доктора політичних наук, є автором багатьох праць з питань міжнародних відносин. Дійсний член Всесвітньої академії гуманітарних і природничих наук, член Ради «мудреців» Мюнхенської конференції з безпеки, Почесний професор Шеньчженьського університету, Почесний професор і Почесний доктор Дипломатичної академії МЗС Росії, а також член її Піклувальної ради, Почесний президент Казахстанської Ради з міжнародних відносин. Окрім того, Токаєв є керівником Секретаріату З'їзду лідерів світових і традиційних релігій, Почесним деканом Женевської школи дипломатії й міжнародних відносин. Токаєв є багаторічним президентом Федерації настільного тенісу Казахстану.

Нагадаємо, сьогодні Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

«Ми з вами все зробили разом, казахстанці. Ви мене підтримували на всіх виборах. Це щастя бути президентом такої країни. Я служив вам вірою і правдою. Завдяки вам я став президентом», - заявив він.

Зовсім недавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.

Також Сенат Казахстану прийняв законопроект, який закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки. У свою чергу, питання про довічне головування Назарбаєва в Радбезі прокоментували в Мін'юсті. Планується, що склад Радбезу буде формувати президент за погодженням з головою ради.